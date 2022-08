Audi, arriva la nuova A4 nel 2023? Prime anticipazioni (VIDEO)

In casa Audi si lavora sulla gamma del futuro, ed in questi giorni si parla molto della nuova serie dell’A4, la B10. Ecco come sarà.

L’Audi è pronta a rispondere alla nuova Mercedes Classe C che è stata lanciata pochi mesi fa ed alla nuova BMW Serie 3, portando su strada una versione rivista della sua A4, sia berlina che avant. Le prime immagini della station wagon sono state pubblicate qualche giorno fa da “Motor1.com“, anche se la livrea camouflage non permette di scovarne troppi dettagli.

Si tratterà della versione B10, che andrà a sostituire quella precedente con grosse novità anche dal punto di vista dell’abitacolo. La posizione dei monitor utili all’infotainmente verrà del tutto rivista, con un monitor che risulta praticamente appoggiato sul piantone dello sterzo ed un nuovo sistema per attivare e gestire l’aria condizionata.

A guardare la nuova Audi A4 da dentro, pare di mettere piede davvero in una navicella spaziale. La motorizzazione sarà anche plug-in con il vecchio V6 di 2,9 litri che, secondo le indiscrezioni più recenti, andrà a cedere il passo ad un meno ingombrante V4, con una potenza totale grazie all’unità elettrica che verrà posta al suo fianco di circa 450 cavalli.

Audi, ecco le prime anticipazioni sulla nuova A4

In casa Audi il futuro è già arrivato. Pochi giorni fa vi avevamo parlato dell’imminente lancio di una A6 totalmente elettrica, che è stata pizzicata sul tracciato del Nurburgring Nordschleife durante alcuni test in pista. Ovviamente, il sibilo dell’elettrico nelle immagini pubblicate qualche giorno fa ha fatto capire che su questo modello non è stato montato alcun propulsore termico.

La nuova A4 sarà invece un restyling importante dell’ultima versione, che venne lanciata nel 2019. I fari led saranno molto aggressivi, mentre all’interno ci sarà un quadro legato alla strumentazione ancor più digitalizzato e dalla grandezza di 12,9 pollici circa. L’auto verrà realizzata sulla rivista piattaforma MLB.

Grandi novità anche per la S4 (la versione sportiva) della serie B10, che sfrutterà un motore V6 TFSI supportato dalla tecnologia mild hybrid. Un grande miglioramento sarà dettato dalla maggior autonomia che questo modello avrà in modalità 100% elettrica, da sfruttare magari quando si resta con poca benzina o per semplice voglia di provare questa tecnologia.

Si attende, ora, soltanto la presentazione, che è prevista per la fine del 2022, con lancio sul mercato che dovrebbe arrivare per la metà del 2023. La nuova A4 sembra già essere un gioiello di tecnologia, mentre ancora non è stato annunciato il listino prezzi, che però non dovrebbe differire troppo dalla precedente versione.

Per l’Audi sono giornate davvero intense, e non solo per quello che riguarda l’automotive. Nel venerdì del GP del Belgio della F1, tramite una conferenza stampa ufficiale, è stato annunciato l’arrivo nel Circus della casa di Ingolstadt, che farà il proprio debutto nel 2026 a seguito dell’introduzione delle riviste power unit, che sfrutteranno un maggior potenziale della parte elettrica e che non saranno più dotate dell’MGU-H.

Una notizia davvero eccezionale sia per la F1 in generale che per gli appassionati della casa dei quattro anelli, il cui ingresso nella massima formula era un argomento di discussione da diversi anni, che finalmente è divenuto realtà. Tuttavia, c’è da sottolineare che i tedeschi non arriveranno con una propria squadra, ma che forniranno le power unit alla Sauber, la quale abbandonerà la partnership con l’Alfa Romeo.

Ovviamente, è ancora troppo presto per avere dei dettagli tecnici sul futuro, ma ormai abbiamo l’ufficialità. Si tratterà di un debutto assoluto per questo costruttore, visto che la vecchia Auto Union aveva gareggiato nella Formula Grand Prix precedente alla F1, dominando anche la scena negli anni Trenta del secolo scorso.

Dopo quasi cento anni, l’Audi torna nel Circus per regalare spettacolo, spingendo ulteriormente anche sull’automotive. Ora godetevi le immagini della nuova A4 che farà battere i cuori di tutti gli appassionati del marchio di Ingolstadt, che ora si preannuncia davvero come uno dei più attesi nel mondo dei motori.