Volkswagen Golf R 20 Years: arriva una nuovo impressionante record

La Volkswagen Golf R colpisce ancora con un record davvero incredibile, che ha lasciato di stucco tutti i fan del marchio tedesco.

Più di ogni altra valutazione, quando si parla di vetture che fanno della performance il loro punto di forza è il cronometro a consegnare i verdetti più attendibili. Questo è successo alla nuova Golf R 20 Years, che è diventata il modello R più veloce di tutti i tempi sul mitico circuito tedesco del Nürburgring-Nordschleife.

La serie speciale che celebra il ventesimo anniversario dalla nascita della gamma Volkswagen R ha fatto registrare un tempo ufficiale di 7:47,31 minuti tra le curve del mitico circuito tedesco, migliorato di quattro secondi il precedente record sul giro di una Golf R. Merito dell’equipaggiamento di serie specifico, della dinamica di guida ottimizzata e della potenza standard di 333 CV, aumentata di 13 CV rispetto a quella proprio della Golf R. Un mix di componenti che hanno permesso alla versione 20 Years di offrire prestazioni di primissimo livello in tutti i settori del tracciato.

D’altronde, già i numeri dichiarati da Volkswagen in merito alla Golf R 20 Years facevano ben sperare, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi ed una velocità massima limitata elettronicamente di 270 km/h.

Golf R 20 Years: oltre al motore c’è di più

Tuttavia, non è solo il propulsore 2.0 turbo quattro cilindri a rendere questo modello in edizione speciale la Volkswagen R più dinamica di tutti i tempi. Bensì, a fare la differenza in termini di prestazioni sono anche gli elementi tecnici che caratterizzano l’equipaggiamento di serie, partendo dal pacchetto R-Performance e proseguendo con il Driving Dynamics Manager e l’R-Performance Torque Vectoring.

A pilotare la Golf R 20 Years verso questo record è stato Benjamin Leuchter, pilota professionista di gare di turismo e collaudatore della gamma Volkswagen R, che ha partecipato anche attivamente alla realizzazione del pacchetto R-Performance che equipaggia la vettura. In sostanza, la persona giusta per assumersi un compito del genere e testare al massimo le potenzialità di questo nuovo modello su una pista tanto tecnica e ricca di insidie.

Leuchter per portare a termine questo record ha scelto di guidare la Golf R 20 Years in modalità Special, uno dei due profili aggiuntivi a disposizione della vettura, insieme al Drift, e che vanno a sommarsi a quelli canonici Comfort, Sport e Race. Il profilo Special consegna un assetto più che mai adatto a fronteggiare le difficoltà di un circuito come quello del Nurburgring, includendo tra le altre anche le impostazioni adattate di sterzo e trazione, oltre alla regolazione degli ammortizzatori per un assetto più morbido e confortevole, utile per fronteggiare le enormi sollecitazioni che si verificano al massimo livello di prestazioni su tracciati caratterizzati, come questo, da numerose asperità.

Ecco come ha domato il Nurburgring

Il giro cronometrato si è svolto con partenza lanciata davanti alla tribuna T13, sia la partenza che l’arrivo per la misurazione sono state all’inizio e alla fine della tribuna, mentre i 200 metri intermedi non sono stati conteggiati. A colpire è stata anche la grande aderenza all’asfalto mostrata dalla Golf R 20 Years, che le ha permesso di padroneggiare con la giusta naturalezza i rapidi e continui avvicendamenti tra i cordoli e le curve.

Non meno significative le caratteristiche espresse dal cambio DSG a 7 rapporti, particolarmente adatte nel consegnare dei passaggi di marcia più intensi e per rendere l’esperienza di guida della Golf R 20 Years ancora più emozionante. Il suono ottimizzato dell’impianto di scarico ai bassi regimi, e quello più ruvido del motore nell’abitacolo, sottolineano invece le maggiori prestazioni dinamiche del veicolo.

Volkswagen R: velocità quotidiana

Questi confini sottilissimi tra il concetto di auto di serie e quello di vettura tipicamente da corsa, permettono alla Golf R 20 Years di poter essere estremamente versatile, trasformandosi senza troppe difficoltà dalla vettura quotidiana, compagna di viaggio di tutti i giorni, ad una supercar di razza pura.

Un’interpretazione della performance, importante ma anche accessibile, che è alla base anche della proposta dell’intera gamma Volkswagen R, continuamente alla ricerca di una crescita in termini di sviluppo verso prestazioni sempre più elevate, all’interno di un percorso iniziato nel 2002 e che proprio quest’anno, e con questa serie speciale che ha un periodo di produzione limitato a circa un anno, celebra i suoi 20 anni di vita.

“La Golf R 20 Years è un’auto che posso guidare qui al Nürburgring e fermarmi poi dal panettiere o al negozio di bricolage. E’ davvero una tuttofare”, ha dichiarato lo stesso Benjamin Leuchter una volta completata la sua impresa. E se lo dice lui, possiamo sicuramente crederci.