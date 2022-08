Anteprima Dallara con nuovo kit pista al Minardi Day

La Stradale di Andrea Levy sarà la prima Dallara a montare, il nuovo kit aero EXPerience. Svelata anche la livrea dedicata a Alex Zanardi.

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 agosto, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, per vedere in anteprima la Dallara Stradale di proprietà di Andrea Levy, presidente del Milano Monza MotorShow, scendere in pista con un nuovo assetto per quella che è un’autentica anteprima mondiale.

In occasione dell’Historic Minardi Day, che si svolgerà proprio il prossimo fine settimana per l’autodromo emiliano, la Stradale 777 Collection di Andrea Levy, tra l’altro la prima al mondo ad essere stata consegnata ad un privato, monterà l’esclusivo kit pista aero EXPerience creato da Dallara.

La Dallara Stradale con il kit aero EXperience, provvisto di louvers anteriori e di ala posteriore biplano, è in grado di sviluppare un carico aerodinamico ben superiore al peso della vettura, migliorandone efficienza, balance e performarce.

Un omaggio al sorpasso di Zanardi a Laguna Seca del 1996

Sempre durante l’Historic Minardi Day, verrà svelata anche la nuova livrea della Dallara Stradale 777, un omaggio allo storico sorpasso compiuto da Alex Zanardi ai danni di Bryan Herta a Laguna Seca, in occasione del campionato mondiale Indy di scena all’autodromo di Monterey l’8 settembre 1996, e che consacrò Zanardi come uno dei piloti più amati dal pubblico statunitense.

1 of 2

Una manovra impossibile, all’ultimo giro e nella doppia curva del Cavatappi, consegnata ai libri di storia del motorsport con il nome “The Pass” e che non solo ha esaltato il talento del pilota bolognese, ma ha anche incastonato nella leggenda della disciplina i colori della scuderia Reynard vincitrice, per l’appunto e proprio con Zanardi, di quella gara meravigliosa.

La Dallara Stradale di Andrea Levy ricorderà The Pass a ogni giro e a ogni curva, merito di una tecnologia innovativa composta da un codice QR, posto sulla livrea della vettura, e che rimanderà direttamente a un video originale del sorpasso di Laguna Seca.

Questa livrea-tributo a Zanardi e alla sua impresa del 1996 è stata realizzata dall’italianissima Wrap.it, società con sedi a Milano, Genova, Levante Ligure e il Porto turistico di Lavagna, specializzata da 15 anni nel wrapping nel settore nautico, automotive e interior/exterior design.