Valentino Rossi, il consiglio che Pecco Bagnaia non ha ascoltato

Pecco Bagnaia ha contattato Valentino Rossi prima della gara in Austria. Ma stavolta il ducatista non ha ascoltato il suo mentore.

Il Red Bull Ring è stata una tappa memorabile per Pecco Bagnaia che ha conquistato la sua terza vittoria di fila, eguagliando un piccolo record che finora è riuscito a pochi campioni della classe MotoGP, come Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Marc Marquez e Valentino Rossi. 25 punti importanti per la classifica, anche se il secondo posto di Fabio Quartararo ha smorzato un po’ la gioia ai box nel post gara.

Sono 44 i punti di distanza tra Pecco e Fabio, 7 le gare ancora da disputare, tutto è ancora possibile ma a Borgo Panigale sanno che serve un evento “straordinario” per rimettersi in corsa per il Mondiale. I quattro zeri accumulati dal pilota torinese nella prima parte di stagione ha condizionato fortemente il cammino iridato, ma il giovane allievo della VR46 Academy sta dimostrando di essere in netta crescita, atletica e mentale.

Il consiglio inascoltato di Valentino Rossi

Nel GP d’Austria tutto è filato liscio per Pecco Bagnaia, che non aveva altra scelta che vincere questa gara per riavvicinarsi al leader della Yamaha. Anche alla vigilia di questo fine settimana ha avuto modo di contattare Casey Stoner e Valentino Rossi per avere qualche consiglio utile. “Vale è come il mio mentore, mi dà sempre dei suggerimenti, in particolar modo sulla scelta delle gomme”, ha spiegato l’alfiere della Ducati ufficiale come riportato da Speedweek.com. “L’altro giorno mi ha detto: ‘Non usare la gomma morbida anteriore, perché sarà una corsa molto lunga”.

Questa volta il vice campione del mondo non ha ascoltato il consiglio di Valentino Rossi e ha montato la morbida all’anteriore, visto che le temperature dell’asfalto erano abbastanza fresche e in altre situazioni, in condizioni simili, la gomma più dura aveva causato qualche problema. L’atro suo amuleto portafortuna si chiama Casey Stoner, il rapporto tra i due si reso più ferreo dopo la collaborazione a Portimao nello scorso campionato, con l’australiano che ha lavorato fianco a fianco con i due piloti della Ducati.

Alla vigilia del round austriaco Pecco e Casey si sono risentiti telefonicamente… “Casey mi aiuta a capire meglio la situazione. Se in alcune situazioni guarda davanti alla TV, può portare la sua esperienza – ha concluso Bagnaia -. Anche stavolta la sua esperienza è stata molto utile in questo fine settimana”.