Morbidelli, fiducia dopo l’Austria: fissato l’obiettivo per Misano

Morbidelli ha fiducia per il suo futuro: nonostante i risultati negativi con Yamaha, pensa che si stia avvicinando a performance migliori.

Anche il Gran Premio d’Austria non è andato come Franco Morbidelli sperava. Partito dalla sesta fila della griglia, ha commesso un errore a quattro giri dalla fine ed è caduto. Un ritiro amaro, l’ennesima delusione di una stagione pesantemente negativa.

Il pilota romano non sta riuscendo ancora ad essere efficace quanto Fabio Quartararo in sella alla M1. Si sta impegnando profondamente per migliorare le sue prestazioni e servirà ancora tempo prima che ci riesca. La cosa importante è che non perda le motivazioni, anche se non è semplice quando i risultati non arrivano.

Il talento di Frankie non è in dubbio, però è avvilente vederlo lottare costantemente per posizioni fuori dalla top 10. È stato un campione del mondo della Moto2 e un vice-campione della MotoGP, non può aver perso le sue capacità alla guida. Tuttavia, è evidente che stia faticando tantissimo con la Yamaha.

MotoGP, Morbidelli vede spiragli di speranza

Morbidelli al termine del GP d’Austria si è detto deluso per l’andamento della gara, anche se ha avuto comunque sensazioni positive: “Sono frustrato, perché è colpa mia. Ho commesso un errore e ho perso l’anteriore. È molto fastidioso, perché mi sentivo forte. Purtroppo non come Fabio, la sua velocità era incredibile. Il mio passo era discreto ed ero riuscito a prendere il gruppo davanti a me. Sono stato bravo in gara, questo è positivo”.

Il Red Bull Ring non era esattamente il circuito migliore per Yamaha, però Quartararo se l’è cavata egregiamente (è arrivato secondo) e Frankie ha lasciato Spielberg con più fiducia: “Non mi aspettavo molto dalla gara in Austria, conoscendo le caratteristiche della pista e della moto. Ma sono rimasto sorpreso, il lavoro della squadra ripaga”.

Il prossimo gran premio si disputerà a Misano e lui ci arriverà con ottimismo, ha le idee chiare su cosa fare: “Spero di portare con me gli aspetti positivi. È una pista che fa per me, la conosco, mi piace e ci ho già vinto. Il nostro obiettivo è essere in top 10 ed entrare in Q2. Credo fortemente che le nostre posizioni in griglia ci impediscano un buon risultato. Ha enorme impatto sulle nostre prestazioni in gara”.

Vedremo se a Misano finalmente vedremo un buon weekend da parte di Morbidelli, che avrebbe bisogno di un buon risultato per migliorare il suo morale e acquisire maggiore fiducia.