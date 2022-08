Mick Schumacher, incognita Haas: zio Ralf lo candida per un altro team

Il futuro di Mick Schumacher in F1 deve ancora essere definito: zio Ralf non lo vedrebbe male in un altro team.

Tra i piloti che non hanno ancora un sedile certo in Formula 1 per il 2023 c’è anche Mick Schumacher, il cui contratto con Haas scade a fine anno. La trattativa per il rinnovo non è iniziata e non è sicura la sua presenza in griglia nel prossimo campionato.

Gunther Steiner e Gene Haas vogliono prendersi ancora qualche gara prima di decidere se continuare a dare fiducia al tedesco oppure se puntare su un altro driver. Potrebbero attendere il trittico Spa-Zandvoort-Monza e poi scegliere su chi puntare per affiancare Kevin Magnussen, che ha già un contratto per il 2023.

La Ferrari, alla quale il figlio d’arte è legato contrattualmente e che fornisce i motori alla squadra americana, potrebbe avere un ruolo. Ma il pilota è chiamato a fare risultati nelle prossime gare, altrimenti non basterà essere parte della FDA ed essere figlio di una leggenda come papà Michael per guadagnarsi la conferma in F1.

Mick Schumacher, quali alternative alla Haas in F1?

Schumacher auspica di ottenere la conferma in Haas, però si sta anche guardando attorno. L’opzione di passare in Aston Martin è sfumata, dato che la scuderia di Silverstone ha scelto Fernando Alonso per sostituire Sebastian Vettel. Si era spesso vociferato della possibilità che fosse lui a rimpiazzare il connazionale in caso di ritiro, invece le cose sono andare diversamente.

La decisione di Alonso di mollare l’Alpine per andare in Aston Martin forse ha un po’ spiazzato pure lo stesso Mick, che contava di avere anche il team di Lawrence Stroll come opportunità per il suo futuro in F1. Ma quella porta si è chiusa e ne rimangono poche aperte. Ci sarebbe l’Alfa Romeo, che non ha ancora confermato Guanyu Zhou, il quale ha dalla sua anche il fatto di portare molti soldi alla squadra. Anch’essa è motorizzata Ferrari, la quale comunque non ha influenza sulla scelta dei piloti come invece avveniva fino a qualche tempo fa.

Un sedile che farebbe molta gola a Schumi è quello lasciato libero da Alonso in Alpine e ambito da diversi piloti. Oscar Piastri non lo vuole, preferisce andare in McLaren, e il team principal Otmar Szafnauer ha ricevuto diverse chiamate in questi giorni.

Ralf Schumacher, zio di Mick e commentatore su Sky Sport Deutschland, crede che il nipote potrebbe meritarsi quel posto: “Non ha ancora firmato un contratto. Quindi sarebbe un candidato. Un candidato con velocità, come avete visto”. Vedremo se la scelta di Alpine ricadrà proprio su di lui.