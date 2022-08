Aleix Espargarò, messaggio a Quartararo: ecco il suo grande obiettivo

Sperava andasse meglio in Austria, ma Aleix Espargarò incassa il sesto posto di oggi e spera di tornare davanti nelle prossime gare del campionato.

Il weekend al Red Bull Ring si è rivelato più difficile del previsto dell’Aprilia. Le caratteristiche del circuito non si sono sposate alla perfezione con quelle della RS-GP. Aleix Espargarò ha concluso la gara in Austria al sesto posto, mentre Maverick Vinales addirittura tredicesimo dopo un buon inizio.

Considerando che Fabio Quartararo è arrivato secondo, adesso Espargarò si ritrova a -32 dal leader della classifica. E ha un Francesco Bagnaia, oggi vincitore, che gli si è portato a -12. Anche la seconda posizione nella graduatoria è a rischio, dato il rendimento recente (tre vittorie di fila) del pilota Ducati.

Il team di Noale cercherà di riscattarsi nei prossimi appuntamenti in calendario. Già a Misano l’auspicio è quello di tornare a lottare per le posizioni che più contano. Il potenziale della squadra e dei piloti è superiore a quello che si è visto a Spielberg.

MotoGP Austria, il commento post gara di Aleix Espargarò

Espargarò al termine della corsa ha così commentato il risultato di oggi al Red Bull Ring: “Ho provato di tutto. Per tutto il weekend siamo stati veloci nella seconda parte del circuito – riporta Marca.com – e lenti nella prima. Il motore ha funzionato bene, però in rettilineo abbiamo sofferto le vibrazioni, ci hanno fatto perdere terreno. A fine gara non ne avevo più, perché all’inizio ho dovuto forzare con le gomme”.

Aleix non aveva avuto uno spunto efficace alla partenza, ha dovuto rimontare e poi ha cercato di tenere il ritmo dei migliori senza riuscirci. Era anche arrivato a meno di un secondo da Quartararo a un certo punto, però poi il francese ha allungato e lui ha perso terreno ritrovandosi imbrigliato in una lotta con altri piloti.

Espargarò commenta anche il fatto di essere più distante dal rivale Yamaha: “Abbiamo perso dei punti e questo mi infastidisce. Però sono orgoglioso delle nostre prestazioni, ho ottenuto il massimo possibile. La stagione è lunga e arriveranno circuiti più favorevoli all’Aprilia”.

Il team di Noale dovrà anche capire cosa non abbia funzionato allo start, perché il pilota ha avuto un problema con l’abbassatore della sua RS-GP. Un guaio che si era già presentato durante il weekend e che merita un’investigazione interna affinché non si verifichi di nuovo. A Misano Adriatico tra due settimane ci sarà voglia di riscatto.

Espargarò, interpellato da Sky Sport MotoGP, non smette di pensare di poter vincere il titolo: “Io ci credo molto e anche la mia squadra. Se vedi le ultime gare, vedi che sono sempre stato tra i migliori. Ho la velocità dei top. Dobbiamo anche ricordare che io e Aprilia non abbiamo mai lottato per il mondiale”. Appuntamento in Italia per la prossima gara.