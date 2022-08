Quanto guadagna Charles Leclerc? Ecco tutte le cifre

Charles Leclerc è l’uomo di punta della Ferrari, ma il suo stipendio non è così spaventoso come si crede. Scopriamo i suoi guadagni.

L’uomo dei sogni per la Ferrari si chiama Charles Leclerc. Il pilota monegasco sta lottando per il titolo mondiale, anche se l’inseguimento a Max Verstappen non risulta di certo facile. Il monegasco ci sta mettendo tanto del suo in questa stagione, dove finalmente ha comunque un mezzo all’altezza del talento strepitoso che ha avuto in dote sin da quando era piccolo.

La vita di Charles non è stata così semplice come sembra, dal momento che per un classe 1997 guidare una Ferrari ed esserne già il pilota di punta da quattro anni potrebbe sembrare un qualcosa di irraggiungibile. In realtà, il principino ha dovuto ingoiare tanti bocconi amari nella sua carriera, rialzandosi sempre e crescendo di continuo.

Il primo lutto terribile che ha colpito Leclerc è stata la morte di Jules Bianchi, scomparso esattamente sette anni fa dopo quasi dieci mesi di coma, a seguito del terribile incidente occorso durante il Gran Premio del Giappone targato 2014. All’epoca, il francese gareggiava per la Marussia, ed era riuscito nell’impresa di portarla a punti con un fantastico nono posto ottenuto a Monaco pochi mesi prima del crash infernale contro la gru di Suzuka.

Per Charles, Jules era una sorta di fratello maggiore, un esempio da seguire che gli aveva insegnato moltissimo sul mondo dei motori. Quando morì, l’attuale pilota del Cavallino doveva ancora diventare maggiorenne, e la tragedia fu enorme per lui che ne voleva seguire le orme.

Le disgrazie, purtroppo, erano solo all’inizio, visto che nel 2017 anche il padre Hervé scomparve prematuramente per una malattia. La morte sopraggiunse prima del Gran Premio d’Azerbaijan, che vedeva impegnato Charles in Formula 2. Famosissimo, ormai, l’aneddoto che vide protagonista il monegasco e Maurizio Arrivabene, all’epoca team principal della Ferrari, che lo incontrò all’aeroporto chiedendogli perché diavolo fosse lì, pronto a partire.

Charles, con tutta calma, rispose che voleva raggiungere Baku per vincere la corsa, per poi ripartire ed andare a seppellire il padre. Detto fatto, Carletto dominò la scena, con tanto di una rimonta da brividi. In quel momento, il mondo si accorse definitivamente del fenomeno che stava per entrare in F1, non prima però di aver dominato la scena nel campionato cadetto.

Dal 2018 è arrivato nel Circus, ed il suo anno d’esordio con l’Alfa Romeo Racing ha convinto i vertici della Ferrari a prenderlo in sostituzione di Kimi Raikkonen. Nel primo biennio a Maranello sono arrivate le prime vittorie e le prime pole position, ma soprattutto è riuscito a demolire letteralmente Sebastian Vettel, con il tedesco che è poi partito in direzione Aston Martin lasciando il sedile a Carlos Sainz.

In questo 2022, dopo anni molto difficili, Charles ha finalmente a disposizione una monoposto competitiva e veloce, in grado di potersela giocare con la Red Bull di Max Verstappen, con cui c’è grande rivalità sin dalle formule minori. Con la Ferrari non sarà facile pensare di vincere, dal momento che l’avversario è molto forte e che sin qui sono stati già buttati via sin troppi punti, ma la stagione è ancora lunghissima.

Leclerc, ecco quanto guadagna il pilota della Ferrari

Stando a quelle che sono le stime, dal momento che dare dei dati precisi al 100% è praticamente impossibile, Charles Leclerc porterebbe a casa uno stipendio superiore agli 11 milioni di euro all’anno, l’equivalente di 978 mila euro al mese, 225 mila a settimana e 45 mila al giorno, numeri che fanno davvero spavento, anche se questi ragazzi rischiano la vita e meritano quello che guadagnano molto più di altri sportivi stra-pagati.

Il monegasco ha rinnovato il proprio contratto con la Ferrari alla fine del 2019, dopo il primo anno con la Scuderia modenese, firmando sino al 2024 compreso. Mai nella storia il Cavallino aveva stipulato un legame così duraturo, e questo fa capire quanto sia stato investito in questo ragazzo, che è nell’orbita della Rossa sin dai suoi primi passi nel motorsport.

Leclerc, ora, sa di avere la giusta occasione per ripagare la Ferrari di tutti gli sforzi che ha fatto per lui, ma la cosa deve essere reciproca. Charles si sta facendo in quattro per giocarsi questo titolo, e sin qui le strategie gli hanno già tolto almeno un paio di vittorie, senza contare gli infiniti guasti alla power unit che di certo non hanno aiutato la sua causa.

Da qui in avanti bisogna essere perfetti, perché inizierà presto una nuova fase del campionato che diventerà decisiva. Piste come Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza potrebbero decidere le sorti di questo campionato, e sappiamo, come ben si è visto l’anno scorso, che le gare del Belgio e quella dell’Olanda saranno invase dai tifosi di Max Verstappen.

L’orange vuole riallungare in classifica e si augura di poter fare il bis iridato, ma la Ferrari e Charles non molleranno finché la matematica gli darà una possibilità, anche valutando il grande potenziale di cui è capace questa Rossa. Non sono però più ammessi errori, che decreterebbero la fine anticipata del sogno mondiale.