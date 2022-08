Ferrari 488 Pista prende in pieno un dosso: ecco le conseguenze (VIDEO)

La Ferrari 488 Pista è un modello unico, ma in questo caso si è davvero rischiato un botto terribile. Il dosso stava per distruggerla.

I pochi fortunati che possono permettersi di entrare in concessionaria per acquistare una Ferrari, sanno benissimo che per mettersi al volante di un modello del genere occorre una discreta esperienza in termini di supercar. Quante volte abbiamo visto sui vari social network o anche su YouTube dei video che ritraggono alcuni incidenti di queste auto, che vengono distrutte dall’incapacità di domarle dei fortunati proprietari.

Di incidenti ne sono capitati anche a personaggi famosi, come quello di Cristiano Ronaldo avvenuto diversi anni fa nel quale distrusse la sua 599 GTB Fiorano. I calciatori sono soliti a diversi colpi di “testa”, anche se non nel senso che piace a loro ma metaforico, ed è per questo che per mettersi al volante di queste vetture occorre una grande esperienza che possa evitare certi rischi.

Le Ferrari e tutte le altre supercar che tante ci piacciono vanno domate nel migliore dei modi per essere sfruttate a dovere senza creare danni, e per poterlo fare esistono tanti corsi di guida sicura o sportiva che possono permettere ai facoltosi e fortunati guidatori di trovarsi più comodi al volante.

Ferrari, una 488 Pista rischia un terribile incidente

La Ferrari 488 Pista è una di quelle creature progettate e realizzate a Maranello che ha qualcosa di ancor più speciale rispetto alle sue sorelline. Infatti, si tratta della V8 più potente di sempre tra quelle della casa modenese, una versione ancor più sportiva ed estrema della 488 GTB di cui è stata poi resa disponibile la versione GTE o quella Challenge.

Nella storia che vi raccontiamo oggi, come protagonista c’è proprio una 488 Pista, che centra in pieno un dosso sull’Autostrada di San Diego in California. Sembra davvero assurdo che anche negli Stati Uniti ci sia un manto stradale ridotto in condizioni così pessime come quelle che potrete vedere nel video postato in basso, ma purtroppo accadono sempre degli imprevisti quando meno ce lo si aspetta.

Questa Ferrari, ripresa per via della sua bellezza da un altro automobilista, viene immortalata nel momento in cui prende in pieno questo dosso a tutta velocità, e non sappiamo con certezza se abbia o meno riportato danni. Non solo, dietro la 488 Pista c’era anche una 488 Spyder, probabilmente si trattava di due amici che avevano intenzione di far sentire “poveri” tutti gli altri occupanti della strada.

La suddetta cabrio prende però meno violentemente il dosso, trovandosi in una posizione leggermente migliore, più a sinistra, ed evitando un rimbalzo così tremendo. Un’avventura davvero spiacevole e che avrà sicuramente fatto una gran rabbia al facoltoso proprietario della 488 Pista, di cui ora specificheremo qualche caratteristica tecnica.

Il motore, come dicevamo, è un V8 Biturbo, con 3902 centimetri cubi di cilindrata, che può spingere il motore ad una potenza massima di 720 cavalli a 8000 giri al minuto, con un massimo della coppia che arriva a 770 Nm a 3000 giri al minuto. Si tratta di un vero e proprio missile che in 2,85 secondi raggiunge i 100 km/h e che fa 340 km/h come velocità massima, per cui è una rabbiosa evoluzione della 488 GTB “classica”.

Come dicevamo, questo modello è quello che è maggiormente ispirato alla 488 GTE, ovvero la regina della 24 ore di Le Mans dove ha vinto per ben due volte in questi anni. La vettura gestita dall’AF Corse ha dominato sia nel 2019 che nel 2021, vincendo anche per due volte il FIA WEC nel 2017 e nel 2021, e che ora ha l’obiettivo di trionfare di nuovo prima di andare in pensione.

Un modello straordinario che mancherà tantissimo a tutti gli appassionati, ma che va trattato per bene sulle strade di tutti i giorni nella sua versione sportiva e disponibile per tutti coloro che possono permettersene una. Ora gustatevi queste immagini davvero brutte per tutti gli appassionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)