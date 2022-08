F1, Monza imita Singapore: in arrivo una sorpresa per i tifosi

Per la prima volta dopo la pandemia la F1 torna a Monza in pompa magna con un programma davvero entusiasmante e una stupenda novità.

Per l’edizione 2022, la prima in presenza al 100% dopo le note limitazioni imposte dalla pandemia, l’organizzatore del GP di Monza non ha badato a spese. Il Comune ha finalmente dato l’ok all’allestimento nell’area dell’autodromo compresa tra l’anello di Alta Velocità e il rettifilo che segue la curva Ascari di una Fanzone in grande stile, come mai si è vista in Brianza.

Durante il fine settimana, un po’ come succede in molti tracciati, ci sarà continua animazione, con musica di livello internazionale, simulatori e skiddy kart, ma soprattutto verrà montata una ruota panoramica in stile Marina Bay. Vera attrazione extra auto che sicuramente farà il pienone.

Monza investe nello show: come sarà il weekend della F1

Grande la soddisfazione di ACI che già nei giorni scorsi non aveva nascosto il sollievo per aver venduto un numero di biglietti per al di sopra delle più rosee attese.

“Ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione per il puntuale e solerte lavoro svolto in queste giornate“, si legge sulla nota ufficiale che evidenzia l’assoluta attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché del patrimonio storico e tecnico del mitico circuito.

Entrando nel dettaglio del progetto oltre 40 mila metri quadrati saranno dedicati allo svago e all’evasione, per non annoiarsi mai mentre ci si trova nella struttura. Dalla mattina alla sera, fin oltre il termine di ciascuna giornata di competizione, la musica scandirà il ritmo grazie alla presenza di noti dj. Grande spettacolo dunque, per festeggiare al meglio le 100 candeline dell’impianto costruito nel 1922 in meno di quattro mesi.

La così chiamata F1 Fanzone Monza Cento conterà più di una trentina di stand e un palco dove oltre ai disc jockey, si esibiranno atleti e si faranno intervistare personaggi di rilievo del motorismo mondiale. In centro al prato la ferris wheel per godersi il passaggio delle monoposto da un’altezza di 32 metri.

Gli amanti delle sfide contro il tempo e i propri limiti avranno la possibilità di cimentarsi nella “pit stop challenge”, in cui viene simulato il classico cambio gomme, e nella “reaction challenge”, utilizzata normalmente dai corridori per verificare e mettere alla prova la propria reattività. Non mancheranno le esposizioni di macchine e simulatori di guida, oltre alle consuete piazzole dedicate al merchandising ufficiale del Circus e delle varie scuderie.

Non fosse abbastanza, nella mega area dedicata al divertimento verranno allestiti due campi da padel temporanei (disciplina simile al tennis in forte crescita nell’utimo periodo), con tanto di istruttori qualificati che insegneranno le basi del gioco, quindi una pista da skiddy kart, per grandi e piccoli, ideale per misurarsi tra controsterzi e sbandate.

Infine, a rendere ancora più gustoso un evento che si annuncia imperdile, verrà attivato un Food Market dedicato alla ristorazione, con una ricca selezione di cibo da strada e gourmet. Quindi ancora, alcune nostre regioni avranno degli spazi ad hoc per permettere l’assaggio dei loro prodotti tipici. Poco lontana sarà posizionata la mongolfiera di Regione Lombardia.