MotoGP Austria, Prove Libere 2: Ducati domina, Quartararo circondato

MotoGP Austria2022, risultati FP2: tempi ufficiali e classifica finale della seconda sessione di prove libere al Red Bull Ring.

È andato in archivio il venerdì di prove libere MotoGP del Gran Premio d’Austria. Se al mattino la FP1 era iniziata con una pista umida che poi si è via via asciugata, nel pomeriggio la FP2 si è disputata fin da subito con asfalto asciutto e la possibilità di spingere, anche se negli ultimi dieci minuti hanno iniziato a cadere delle gocce di pioggia che comunque non hanno condizionato i piloti.

Considerando il meteo imprevedibile di questo weekend, importante fare bene oggi. Il miglior tempo nella seconda sessione è stato siglato da Johann Zarco con la Ducati del team Pramac in 1’29″837. Battuto per soli 24 millesimi Jack Miller. Completa il tris ducatista Jorge Martin, distante 29 millesimi dal compagno di squadra e leader di giornata.

Ottimo Fabio Quartararo, che ottiene il quarto crono assoluto con la sua Yamaha. Il Red Bull Ring sulla carta non è la migliore pista per la Yamaha M1, però lui si sta comportando molto bene ed è distante solo 40 millesimi da Zarco. Alle spalle del campione in carica della MotoGP ci sono altre quattro Ducati: quelle di Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. La Desmosedici GP è nel suo habitat in Austria.

La top 10 è completata dall’Aprilia di Maverick Vinales e dalla KTM di Brad Binder. Solo undicesimo Aleix Espargarò, che deve sperare in una FP3 asciutta per non dover affrontare le Qualifiche partendo dalla Q1. Nessuna Honda tra le prime dieci moto e neppure una Suzuki (Alex Rins tredicesimo, Joan Mir quindicesimo).

Franco Morbidelli continua a faticare con la Yamaha e ha concluso al diciassettesimo posto, davanti ad Andrea Dovizioso con la M1 del team WithU RNF. Poi c’è un altro connazionale, Fabio Di Giannantonio con l’unica Ducati rimasta fuori dalla top 10. Ventesimo Lorenzo Savadori, wild card Aprilia con una RS-GP che presenta qualche novità tecnica.

MotoGP Austria, risultati FP2: tempi ufficiali e classifica finale