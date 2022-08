MotoGP, Dovizioso e l’ammissione su Marquez: ecco il suo rimpianto

Andrea Dovizioso lascerà la MotoGP dopo il Gran Premio di Misano. Nella sua carriera, alcuni titoli con la Ducati sono sfuggiti per poco.

Una parte di storia della MotoGP se ne andrà con Andrea Dovizioso. Il prossimo 4 settembre si disputerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul tracciato di Misano, e sarà lì che il rider forlivese dirà addio al Motomondiale, come comunicato ormai qualche giorno fa in forma ufficiale.

Il “Dovi” sta dunque per affrontare le ultime due gare della sua carriera, la prossima nel corso di questo fine settimana in Austria e quella di Misano tra due week-end. Si tratterà di un momento estremamente commovente, perché Dovizioso ha fatto la storia delle due ruote in questi vent’anni di carriera.

Andrea è diventato campione del mondo nella classe 125 nel 2004 con la Honda del team Scot Racing, per poi passare in 250 e diventare vice-campione sia nel 2006 che nel 2007. Il suo esordio in MotoGP è targato 2008 con una Honda del team privato Jir Team Scot, passando poi anche nel team ufficiale, con il quale vinse a Silverstone nel 2009 sul bagnato.

Nel 2012 fece una breve parentesi con la Yamaha, ma dall’anno dopo iniziò la storia d’amore con la Ducati che lo avrebbe portato a sfiorare il titolo mondiale. Il campionato più bello da parte del rider romagnolo fu sicuramente quello del 2017, quando perse il titolo soltanto all’ultima gara contro Marc Marquez, nella gara di Valencia dove scivolò dicendo addio al sogno iridato.

In quell’annata, vinse ben sei gare, ma non fu abbastanza per sconfiggere il fenomeno spagnolo. Dovizioso chiuse secondo dietro lo spagnolo anche nel biennio successivo, ma purtroppo non riuscì mai a salire sul suo trono. Dopo l’addio alla Ducati alla fine del 2020, è tornato in pista da metà dello scorso anno sulla Yamaha del team di Razlan Razali, ma le scarse prestazioni della M1 della squadra malese lo hanno portato al ritiro.

MotoGP, Dovizioso racconta i titoli persi contro Marquez

Il ritiro di Andrea Dovizioso sarà un’altra grave perdita per il motoclismo, sia in termini italiani che mondiali. La MotoGP ha visto il rider forlivese tra i suoi protagonisti per tantissime stagioni, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Il “Dovi” ha raccontato i suoi titoli persi contro Marc Marquez in un’intervista riportata da “Motorsport-Total.com“.

“Quando gli anni passano, è normale guardarsi indietro e trovi sempre qualcosa che avresti potuto fare in una maniera migliore, che forse ti avrebbe condotto a risultati ancor migliori. Avrei potuto agire meglio in alcune occasioni, ma parlarne dopo è sempre più facile. In uno sport come la MotoGP devi prendere decisioni e rischi in maniera molto rapida, ed è facile commettere errori“.

Dovizioso ha poi aggiunto: “Purtroppo, quando eravamo competitivi con la Ducati ed io mi sentivo molto a mio agio sulla moto, Marc era in perfetta forma e pensare di batterlo era davvero difficile. Mi sono comunque divertito, ovvio che vincere un titolo in top class sarebbe stato fantastico, ma ho avuto comunque una carriera molto appagante“.

Il “Dovi” lascerà il Motomondiale tra meno di tre settimane, e siamo sicuri che a Misano ci saranno molti tifosi sulle tribune che vorranno salutarlo. Stiamo parlando infatti di un campione del mondo, che ha partecipato all’epoca d’oro del nostro motociclismo, al quale è mancato solo il guizzo in più per diventare il migliore anche in top class.

C’è sicuramente un rimpianto nei suoi tifosi, ed è quello di non averlo visto sull’Aprilia. La RS-GP è cresciuta enormemente ed è in lotta per il mondiale, mentre la Yamaha sulla quale corre Dovizioso è la peggior moto del lotto. Un gran peccato, perché un pilota come lui avrebbe meritato un’altra occasione in un top team che ne esaltasse il talento, ma alle volte, nella vita, certi treni non ripassano.