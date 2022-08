Bottas, che stoccata alla Mercedes: le sue parole faranno discutere

Bottas è molto felice della sua esperienza in Alfa Romeo: ormai ha archiviato gli anni trascorsi in Mercedes e pensa al futuro.

Non può più ambire ai risultati che gli consentiva di raggiungere la Mercedes, ma Valtteri Bottas sta affrontando molto bene la sua nuova avventura in Alfa Romeo. Si è approcciato nel modo corretto a questo cambiamento e in brevissimo tempo si è fatto voler bene da tutto il box.

Il team principal Frederic Vasseur ha più volte evidenziato il fatto che il finlandese sia un uomo squadra, uno capace di tenere motivati tutti e di dare aiuto grazie alla sua esperienza. La scuderia di Hinwil per il 2022 ha ingaggiato il giovane Guanyu Zhou e per il 23enne rookie cinese è molto importante la presenza di un compagno esperto.

Bottas ha un po’ il ruolo di “chioccia”, ma ha anche una grande voglia di fare risultati. Finora ha conquistato 46 punti ed è nono nella classifica generale. Nelle ultime quattro gare non è riuscito a chiudere in top 10, però alla ripresa del campionato a Spa-Francorchamps (Belgio) certamente proverà a tornare a punti.

F1, Valtteri Bottas soddisfatto in Alfa Romeo

Bottas con l’Alfa Romeo ha firmato un contratto pluriennale e questo lo rende molto sereno, come confermato a Motorsport.com: “È la prima volta che mi succede e che non devo stressarmi per rispondere alle domande”.

Avere già un contratto per la prossima stagione lo fa stare tranquillo e concentrato sugli obiettivi da raggiungere con il team: “Sono completamente concentrato sul lavoro. Questa stagione è probabilmente la più piacevole finora. Mi sembra di godermi la F1 come non mai”.

Bottas non sta soffrendo il fatto di non poter più battagliare per vittorie e podi, comunque è molto entusiasta di ciò che può fare con la scuderia di Hinwil: “Quando arrivo alle gare mi diverto molto, soprattutto in centro gruppo e con le diverse strategie. In Mercedes lottavamo contro un solo team, dunque ci si concentrava solamente su due vetture. Ora invece dobbiamo pensare a sei e mi piace”.

L’obiettivo del driver finlandese sarà certamente quello di chiudere in top 10 la classifica mondiale di F1 2022. Adesso è nono con 5 punti di vantaggio su Fernando Alonso e ne ha ben 24 di margine su Kevin Magnussen. Ovviamente sarà fondamentale tornare a punti nei prossimi gran premi, per non rischiare di essere rimontato.