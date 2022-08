F1, Mick Schumacher rischia il posto? Effetto domino dopo il caos Alpine

La F1 sta vivendo un’estate infuocata riguardo al mercato piloti. L’Aston Martin si è assicurata Fernando Alonso, mentre Mick Schumacher trema.

Il mercato piloti di F1 per la stagione 2023 sta letteralmente esplodendo in questi giorni. La notizia iniziale è stata quella del ritiro di Sebastian Vettel, che in molti prevedevano di vedere ancora al volante dell’Aston Martin la prossima stagione. L’annuncio è arrivato nel giovedì che ha preceduto il Gran Premio di Ungheria, tramite un video pubblicato sul suo neonato profilo Instagram.

E chissà che uno dei motivi che lo hanno portato a sbarcare nel mondo dei social non fosse proprio quello di annunciare il suo addio da una delle piattaforme più usate dai giovani. Seb concluderà la propria avventura in F1 con il Gran Premio di Abu Dhabi, esattamente un anno dopo Kimi Raikkonen, suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Ferrari.

Una gran parte del Circus che conoscevamo, sta man mano scomparendo, e quando anche personaggi e personalità forti come quelle di Lewis Hamilton e Fernando Alonso diranno basta, sentiremo davvero di essere entrati in una nuova era. Tuttavia, lo spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciare questo mondo, e dopo i due anni sabbatici presi nel biennio 2019-2020 è tornato più carico che mai.

Lo scorso anno, il nativo di Oviedo è anche tornato sul podio, conquistando con l’Alpine uno splendido terzo posto a Losail, nel debuttante GP del Qatar. Tuttavia, le continue discussioni con Esteban Ocon, tra cui l’ultima domenica scorsa a causa di una difesa, a dire del bi-campione del mondo, troppo aggressiva da parte del francese, lo hanno spinto a prendere una strada diversa.

Alonso ha infatti firmato con l’Aston Martin, dove andrà a prendere il posto proprio di Vettel. Al suo fianco troverà Lance Stroll, e le notizie clamorose che riguardano l’Alpine sono ben due. La prima, in ordine temporale, è relativa al fatto che il team di Enstone non fosse a conoscenza del passaggio di Nando alla concorrenza, ma lo ha appreso solo tramite il comunicato rilasciato dagli avversari.

In seguito, il team di Enstone ha comunicato che Oscar Piastri avrebbe preso il posto dello spagnolo, ma lo stesso campione in carica della Formula 2 ha poi smentito tutto sui suoi canali social. Molto probabilmente, dietro tutto questo c’è un suo impiego in un altro team, che potrebbe essere o la McLaren o la Williams, ma è più probabile un suo arrivo a Woking.

Tutto ciò potrebbe risultare molto negativo per Mick Schumacher, il quale contava molto su un passaggio all’Aston Martin per la prossima stagione, andando in sostituzione del suo grande amico Vettel. L’arrivo di Alonso, invece, ha scombinato tutti i piani, aprendo le porte a nuovi scenari.

F1, ecco cosa farà Mick Schumacher

Il mondo della F1 viaggia alla velocità della luce e le cose possono cambiare in fretta. Nonostante un netto miglioramento delle performance dopo un inizio di stagione terribile, la posizione di Mick Schumacher non appare così solida in vista del 2023, in quella che dovrebbe essere la sua terza stagione nel Circus.

In questo senso, si stanno aprendo degli scenari inattesi. La Haas, infatti, starebbe pensando di chiudere la partnership con la Ferrari in merito al programma dei giovani piloti, che ha dato la possibilità al figlio del Kaiser di Kerpen di esordire in F1 con il team di Gunther Steiner.

Il team principal alto-atesino non ha mai risparmiato critiche a Mick per i suoi troppi errori, ma c’è da dire che c’è stata una bella risposta nelle ultime gare. Il tedesco ha ottenuto i suoi primi punti iridati con l’ottavo posto di Silverstone, dove ha ingaggiato anche una bella battaglia nel finale con la Red Bull di Max Verstappen, sfiorando il sorpasso negli ultimi giri.

In seguito, Schumacher ha fatto ancor meglio in Austria, chiudendo addirittura sesto grazie ad una gara splendida e ad una Haas che a Spielberg aveva ritrovato una competitività impressionante, poi scemata in Francia e, peggio ancora, in Ungheria, dove non è mai stata in lotta per la top ten.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni, per Mick, oltre alla possibilità comunque presente di rinnovare con la Haas, potrebbe esserci un’alternativa valida in AlphaTauri. L’ex campione di Formula 2 conosce bene Franz Tost e l’opzione stuzzica e non poco il tedeschino, visto che la situazione piloti della Scuderia di Faenza non è ancora molto chiara. L’unica certezza è il già rinnovato Pierre Gasly, comunque in netto calo quest’anno a causa di una monoposto ben lontana da quella delle ultime stagioni.

L’incognita maggiore è relativa a Yuki Tsunoda, ultimo in Ungheria ed ormai giunto alla canna del gas. Il giapponese non ne vuol sapere di essere competitivo ed ogni domenica rimedia pesanti legnate dal compagno di squadra, non risparmiandosi mai delle grosse critiche al team via radio, nei quali urla continuamente. Helmut Marko ha spesso sottolineato le eccedenze di questo ragazzo, a cui il talento non manca, ma che sta pagando una personalità eccessivamente colorita che ne compromette le prestazioni.