F1, che Red Bull vedremo in Belgio? Ecco perché la Ferrari è terrorizzata

La Red Bull arriverà al Gran Premio del Belgio con i favori del pronostico. La RB18 vola sui rettilinei e ciò fa ben sperare il team.

In casa Red Bull c’è la consapevolezza di aver portato a casa una prima parte di stagione a dir poco perfetta. Il team di Milton Keynes ha viaggiato come un rullo compressore, non disunendosi dopo un difficile avvio di campionato. Max Verstappen era dato da tutti come il grande favorito dopo la conquista del titolo mondiale, e c’è da dire che i pronostici sono stati rispettati alla grande.

Come detto, la RB18 ha deluso solo nelle prime gare, a cominciare dalla disfatta in Bahrain. L’olandese era stato battuto dalla Ferrari di Charles Leclerc nelle qualifiche del primo atto della nuova stagione, per poi dare vita ad uno splendido duello in gara proprio con il monegasco.

Tuttavia, la Ferrari si è dimostrata superiore alla Red Bull in quella gara, anche dal punto di vista dell’affidabilità. Infatti, il campione del mondo e Sergio Perez sono stati costretti al ritiro per dei problemi legati al pescaggio della benzina, cosa che ha costretto entrambe le RB18 a fermarsi a pochi chilometri dal traguardo.

Il riscatto non ha tardato ad arrivare, visto che in Arabia Saudita è arrivata la prima pole position della carriera di Checo, con Verstappen che ha poi vinto alla domenica con solo mezzo secondo di vantaggio su Leclerc, al termine di un altro duello spettacolare. La stagione del team di Milton Keynes sembrava aver preso il via, ma era solo un’illusione.

La Ferrari ha infatti dominato in Australia, mentre Super Max si è dovuto fermare ancora una volta. Dalle difficoltà, gli uomini di Christian Horner si sono compattati al massimo, portando in pista una RB18 ricca di aggiornamenti ad Imola, dove è arrivata una trionfale doppietta. Da quel momento in poi, gli anglo-austriaci non hanno avuto bisogno di nulla di eccezionale, visto che i problemi e gli errori del Cavallino hanno spalancato la porta per la fuga iridata.

Red Bull, la RB18 è la favorita a Spa-Francorchamps

Il prossimo appuntamento con il mondiale di F1 è previsto tra due settimane esatte a Spa-Francorchamps. Lo scorso anno, la Red Bull e Max Verstappen vinsero il Gran Premio del Belgio, che però non venne corso viste le condizioni estreme del meteo. La farsa assegnò comunque dei punti mondiali, anche se in misura dimezzata rispetto al solito.

Le vittorie “vere” del team di Milton Keynes nel bel mezzo delle Ardenne risalgono a molti anni fa, con Sebastian Vettel che dominò nel 2011 e nel 2013, per poi cedere il passo a Daniel Ricciardo nel 2014, il quale approfittò del contatto tra le Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg per volare a vincere.

Dando un’occhiata alle caratteristiche del circuito, la Red Bull è chiaramente la favorita. Si evince, infatti, la presenza di lunghissimi rettilinei come quello del Kemmel o quello dove è presente la curva del Blanchimont, la zona di ritorno verso i box. Inoltre, dopo al prima curva, denominata La Source, c’è un tratto di circa 30 secondi dove è compreso l’Eau Rouge in cui si viaggia a gas totalmente spalancato, dove la velocità di punta fa la differenza.

Altro aspetto molto importante è quello delle temperature. Pur essendo una gara che si disputa a fine agosto, il freddo è sempre stato protagonista del GP del Belgio, ed abbiamo visto che la RB18 ed anche la Mercedes sono monoposto che si sanno esaltare al meglio in tali condizioni, come accaduto in Ungheria tra qualifiche e gara.

La Ferrari, con ogni probabilità, avrà anche un’altra tegola, dal momento che sulla vettura di Charles Leclerc dovrebbe essere deliberata la quinta power unit, costringendolo a partire dal fondo. Verstappen scatta con i grandi favori del pronostico, ma la nuova direttiva tecnica, la TD39, potrebbe comunque rimescolare le carte tra i primi.