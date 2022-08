Leclerc, vacanze col brivido: guardate cosa combina sui kart (VIDEO)

Charles Leclerc si sta rilassando in Sardegna con i suoi amici, ma non ha perso occasione per divertirsi sui kart durante le vacanze.

Le vacanze sono in pieno svolgimento per i piloti della F1, con Charles Leclerc che si sta divertendo tra la Corsica e la Sardegna, approfittando anche del suo nuovissimo yacht by Riva, suo partner da diversi anni. Il monegasco sta cercando di dimenticare il periodo terribile che ha seguito le prime tre gare stagionali, nel quale sembra il favorito numero uno per la conquista del titolo mondiale.

Purtroppo, come ben sappiamo, le cose sono andate molto diversamente. La Ferrari ha commesso una serie interminabile di errori, portandolo a concludere per sole due volte sul podio da Miami in poi. La vittoria in Austria sembrava poter essere quella della svolta, in grado di rilanciare Charles e tutta la squadra, che aveva ritrovato anche una netta superiorità sul fronte della prestazione.

La cosa è stata ribadita in Francia, dove Leclerc ha piazzato l’ennesima pole position, che poi però è stata compromessa da un suo errore di guida. Come ben sappiamo, il colmo è arrivato in Ungheria, dove una strategia suicida ha fatto retrocedere il monegasco dal primo al sesto posto, addirittura alle spalle di Carlos Sainz e di Sergio Perez, che scattava dall’undicesima posizione.

In Ferrari è stato fatto un grandissimo lavoro sul fronte della monoposto, che è superiore alla Red Bull nella maggior parte delle condizioni, ma la velocità non basta quando l’affidabilità causa spesso problemi, la squadra commette troppi errori ed anche i piloti non sono di certo perfetti.

Max Verstappen, che non ne sbaglia una, ne ha approfittato al meglio ed ora è in fuga mondiale, con 80 punti di vantaggio sul rivale. In Belgio, Charles potrebbe partire dalle retrovie per l’introduzione di una nuova power unit, aggiornata con l’ibrido modificato e migliorato in termini di affidabilità. Un’altra vittoria dell’olandese è dunque molto probabile, alla vigilia della sua gara di casa.

Leclerc, relax sui kart in Sardegna con gli amici

Le vacanze di Charles Leclerc sono quelle che tutti vorrebbero passare. Il fenomeno monegasco si sta divertendo tra Corsica e Sardegna con il suo nuovo yacht, che rispetto al precedente che poteva ospitare un massimo di quattro persone gli permette di triplicare coloro che vengono invitati sulla sua imbarcazione.

In Costa Smeralda, in particolare vicino ad Arzachena, è presente uno storico impianto sul quale è possibile girare con i go-kart, sulla Pista dei Campioni. Leclerc vi si è recato con gli amici per una breve competizione, e c’è da dire che non ne ha voluto sapere di lasciare da parte la sua vena competitiva per favorire la sua allegra compagnia.

Come potrete vedere bene dal video postato in basso, Charles ha letteralmente demolito la sua concorrenza, staccando tutti con grande facilità. Ma, conoscendolo, non sarebbe potuto essere altrimenti. Difficilmente gente come i piloti di F1 accettano una sfida senza intenzione di vincerla, indipendentemente dagli avversari che si trovano davanti.

Le vacanze sono un’ottima occasione per ricaricare le batterie, ma fare qualche giro in pista è sempre una buona possibilità per tenersi in allenamento. Il Gran Premio del Belgio si avvicina a vista d’occhio e la pausa estiva è ormai esattamente alla sua metà, visto che sono passate due settimane da Budapest e che tra 14 giorni saremo in pista a Spa-Francorchamps.

C’è molta curiosità per capire il funzionamento del nuovo ibrido che verrà introdotto sulla Ferrari, nella speranza che possa aiutare il monegasco nella sua difficile quanto poco desiderata rimonta. Sicuramente, la pista delle Ardenne è quella che si presta maggiormente ai sorpassi assieme a Monza di quelle rimaste in calendario, per cui è stata una scelta comprensibile da parte della sua squadra. Vedremo presto quali saranno gli effetti delle novità tecniche sulla vettura, nella speranza che la situazione migliori.