Scandalo in F1: Domenicali in barca con un noto team principal (FOTO)

Stefano Domenicali, CEO della F1, sta trascorrendo in Sardegna le sue vacanze. Una foto pubblicata sui social fa discutere i tifosi.

Il mondiale di F1 è in vacanze, ed i piloti, le squadre e gli addetti ai lavori si stanno godendo un meritato periodo di riposo in attesa del Gran Premio del Belgio, le cui prove libere si svolgeranno tra due settimane esatte sul tracciato di Spa-Francorchamps. La Red Bull e Max Verstappen veleggiano verso i due titoli iridati, con la Ferrari e Charles Leclerc staccati rispettivamente di 97 ed 80 punti nei mondiali costruttori e piloti.

La grande assente di questa prima parte della nuova era delle F1 ad effetto suolo è stata la Mercedes, che in Ungheria ha festeggiato la prima pole position stagionale con George Russell, ma che è ancora a caccia della prima vittoria, cosa che non capitava dal lontano 2011.

Il team di Brackley ha sofferto tantissimo nelle prime gare, nelle quali rimediava distacchi superiori al minuto da Red Bull e Ferrari. La situazione è poi andata in miglioramento con i tanti aggiornamenti tecnici apportati sulla freccia d’argento, che da Baku in poi non ha più sofferto del fenomeno del porpoising, ma che ha comunque ottenuto un’importante vittoria politica.

Toto Wolff ha infatti fatto pressioni per introdurre la nuova direttiva tecnica, la TD39, che arriverà proprio dal Belgio, con l’obiettivo di limitare il porpoising, ma soprattutto per controllare al meglio la flessibilità dei fondi di Red Bull e Ferrari. Queste due monoposto sono quelle che hanno interpretato nel migliore dei modi il nuovo ciclo tecnico, dove il fondo, dotato dei canali Venturi, fa tutta la differenza del mondo.

Al contrario del passato, questa parte della monoposto permette di creare circa il 50% del carico aerodinamico, cosa che prima spettava alle ali ed ai bargeboard, con questi ultimi che sono stati banditi dai nuovi regolamenti. La Mercedes, dopo aver preso legnate per tutta la prima parte del campionato, avrà la possibilità di riavvicinarsi grazie alla direttiva, anche se va detto che la monoposto è nettamente progredita nelle ultime gare.

F1, Stefano Domenicali in barca con Wolff e Briatore

In queste ore, sta facendo molto scalpore una foto pubblicata su Instagram da Flavio Briatore, ex team principal della Renault e della Benetton e che recentemente è tornato ad occupare un ruolo in F1. L’imprenditore piemontese si è ritratto assieme a Toto Wolff e Stefano Domenicali sulla propria barca in Sardegna, luogo da sempre amato da colui che scoprì talenti del calibro di Michael Schumacher e Fernando Alonso.

La foto ha fatto storcere il naso ai tifosi, dal momento che Domenicali è il CEO della F1, colui che dovrebbe essere sempre e comunque super partes. Come è possibile che, durante un periodo di vacanze, si faccia immortalare accanto ad uno come Wolff, che da sempre è visto come il team principal più potente in assoluto?

Il pubblico ha subito pensato a complotti o cose di questo tipo, che noi preferiamo scongiurare, ma è chiaro che i dubbi vengano, alla luce anche dell’ennesima direttiva tecnica che favorirà la Mercedes e dopo tutto ciò che è accaduto durante l’era ibrida. Siamo sicuri che se al posto di Wolff ci fosse stato Mattia Binotto della Ferrari, i tabloid d’oltremanica avrebbero scatenato l’inferno, e con tutte le ragioni del mondo.

Tutto ciò non fa altro che aumentare i dubbi sulla reale bontà del ciclo Mercedes, che è stato ricco di eventi davvero difficili da giustificare. Tutto cominciò con il test segreto del 2013 a Barcellona, passando poi per i cerchi forati del 2018 e la loro illegalità limitata, il divieto del DAS nel 2020 ma reso attivo solo dall’anno successivo e tante altri episodi piuttosto loschi. Non si tratta di complotti, ma di semplice analisi dei fatti, e la foto che vi postiamo qui in basso non fa che aumentare i dubbi.