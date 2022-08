F1, Verstappen elogia Leclerc: stoccata durissima ad Hamilton

Max Verstappen e Charles Leclerc sono il presente ed il futuro della F1. Il campione del mondo in carica apprezza questa battaglia.

Il mondiale di F1 targato 2022 è stato contraddistinto, almeno sino ad un certo punto, dalla battaglia tra Max Verstappen e Charles Leclerc. I due, che purtroppo sono ora separati da 80 punti a favore dell’olandese, ci hanno regalato un’infinità di duelli corpo a corpo, a cominciare da quello in Bahrain.

Sul tracciato di Sakhir, il monegasco aveva ottenuto la pole position, e dopo la prima sosta si era dovuto difendere per ben tre volte dall’assalto dell’olandese. Dopo essersi scambiati la prima posizione per diverse volte, Charles era riuscito ad allungare, per poi vincere dopo il ritiro dell’avversario, che era comunque alle sue spalle.

Il duello si è ripetuto negli ultimi giri del GP dell’Arabia Saudita, ma questa volta è stato Verstappen ad avere la meglio, per appena mezzo secondo sulla linea del traguardo. Nella Sprint Race di Imola, il campione del mondo di F1 aveva ceduto il passo a Leclerc alla partenza, ma all’inizio del penultimo giro era riuscito nell’affondo decisivo.

Altre battaglie ravvicinate le abbiamo potute vivere a Miami, dove Super Max ha vinto ancora, ed in Austria, dove è stato Leclerc ad imporre la propria legge, con ben tre sorpassi in pista effettuati ai danni della Red Bull con il #1 stampato sulla propria livrea. In Ungheria, grazie alla pessima strategia ordinata da Inaki Rueda, Charles si è ritrovato a doversi difendere con le gomme Dure, un qualcosa di impossibile viste le basse temperature.

Verstappen, sempre ottimamente assistito dal team di Milton Keynes, lo ha così sverniciato per ben due volte anche dopo un testacoda, volando a vincere e chiudendo i conti mondiali. Un vero peccato vedere una sfida iridata già chiusa prima della pausa estiva, per colpa di un muretto di personaggi al limite del ridicolo, che dovrebbero pensare di cambiare strada per il loro futuro.

F1, Verstappen adora la sfida contro Leclerc

Max Verstappen sta vivendo la stagione della consacrazione. Dopo aver strappato a Lewis Hamilton il titolo di campione del mondo, l’olandese volante sta diventando il nuovo re della F1, scappando via in graduatoria generale già nel mese di giugno, dopo un inizio davvero difficile ed in cui sarebbe stato molto facile perdere la calma.

Come dichiarato anche dal Super-consulente della Red Bull, vale a dire Helmut Marko, il figlio di Jos è cresciuto in maniera spaventosa grazie alla vittoria del titolo, e le cose non potranno che migliorare da qui in avanti. Verstappen ha parlato alla stampa della battaglia con Leclerc, giudicandola molto interessante e diversa da quella che lo ha visto protagonista lo scorso anno contro Lewis Hamilton.

“Preferisco la sfida che sto avendo ora con Charles rispetto alla passata stagione, prima di tutto perché lo conosco molto bene. Lui è un bravo ragazzo. Abbiamo la stessa età, penso che siamo nati solo a tre settimane di distanza, e credo anche che stiamo combattendo un concorrente molto amato come la Ferrari, è davvero un piacere“.

“Il modo in cui affrontano la nostra sfida, il modo in cui stiamo combattendo: se vincono una gara, possiamo andare da loro e dire che hanno fatto un bel lavoro, e se vinciamo una gara, possono venire loro da noi a dirci la stessa identica cosa. Lo rispetto molto e anche alcune persone all’interno della squadra, come Mattia Binotto. Abbiamo tutti un ottimo rapporto tra di noi“.

Il leader del mondiale di F1 ha aggiunto: “Qualche settimana fa ci siamo anche fatti una risata al Paul Ricard ed è fantastico perché è quello che dovrebbero essere le corse. Siamo concorrenti duri in pista e cercheremo sempre di batterci l’un l’altro, il che penso sia molto normale, ma fuori di esso, puoi anche divertirti. Questo è ciò che mi è piaciuto molto quest’anno“.