Sono delle rivelazioni davvero forti, quelle rilasciate dalla sua famiglia. Sapere questo farà davvero molto male ai fan di Schumacher.

Sono passati quasi dieci anni dal maledetto incidente sulle piste sciistiche, che ci ha praticamente proibito per sempre, di vedere di nuovo il volto di Michael Schumacher. Idolo di milioni di tifosi, ferraristi e non, che da un giorno all’altro scompare dalle scene dopo aver rischiato la morte ed aver subito danni neurologici permanenti. Ovviamente, per privacy ed anche rispetto della persona, la famiglia ha preferito che non fosse mai più trapelata una sua immagine.

Michael è ancora vivo, ma è come se il tempo avesse deciso in qualche modo, di congelare nei nostri cuori l’ultima immagine che possiamo ricordare. Quella del campionissimo, con la sua solita forza da leone, a divertirsi come al solito in uno sport estremo. Purtroppo, la sfortuna si è però accanita su di lui, in quella mattina del 2013 a Meribel. Per lui ovviamente, tantissime manifestazioni ci sono in giro per il mondo, ancora oggi, una delle quali, pochissimi mesi fa, fece commuovere sua figlia e sua moglie.

Ecco cosa fa Michael Schumacher: rivelazioni scioccanti

Effettivamente, da quella maledetta mattina, del fortissimo pilota di Hurth, si è poi saputo sempre molto poco. Solo qualche dichiarazione qua e là, che ci ha fatto immaginare un Michael comunque cosciente, ma senza tanti dettagli a seguire. Tutti si sono potuti commuovere negli anni, più che altro ascoltando le parole dei suoi familiari, che ovviamente soffrono la situazione. Quel giorno, col sette volte campione del mondo, c’era anche un giovanissimo Mick, che intanto oggi potrebbe lasciare la Haas, e che in uno struggente documentario Netflix ha confessato tutto il suo dolore.

Dolore che si è trasferito in ognuno di noi, quando abbiamo visto questo ragazzino di neanche 23 anni, dire solennemente: “Rinuncerei a qualsiasi cosa per poter parlare con mio padre di motorsport“. Oggi invece, il ragazzo classe ’99 non ha bisogno di rinunciare al suo sogno e di guardare al futuro con la speranza, un giorno, di vestire la tuta rossa. Questo, certo, non farà mai migliorare le cose, lo sa anche la sua Corinna, che spesso ha deciso di farsi da portavoce per tutti e rivelare piccoli frammenti delle condizioni del campione tedesco.

Oggi però, è il tabloid The Sun, che riprende un vecchio frammento del Corriere della Sera, per farci rendere conto di cosa possa o non possa fare ad oggi, Michael Schumacher. Sicuramente rendersi conto di chi ci sia con lui ed anche di esprimere emozioni. Queste, le righe riportate dal giornale britannico: “Michael piange quando sente i suoi figli, la voce di sua moglie, i suoi cani. Nel silenzio di quella stanza, una lacrima scorre sul suo viso sottile a un suono conosciuto. C’è la vita, racchiusa in una goccia, c’è la forza di un uomo che si commuove e che commuove ognuno di noi. Abbiamo le sue lacrime, i suoi sentimenti esposti”.