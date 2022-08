Dovizioso si ritira dalla MotoGP: messaggio da brividi di Marquez

Diversi piloti MotoGP hanno pubblicato post sui social e rilasciato dichiarazioni sul ritiro dalla MotoGP di Dovizioso: anche Marquez ha detto la sua.

Il fatto che Andrea Dovizioso non faccia parte della griglia MotoGP che vedremo nel 2023 non sorprende, i risultati ottenuti quest’anno erano troppo negativi per immaginarlo ancora presente. Lui stesso aveva preannunciato che non ci sarebbe stato. Quello che non sapevamo ancora è che il ritiro sarebbe avvenuto prima della fine del campionato.

Nella giornata di ieri il pilota del team WithU RNF Racing ha annunciato che quella di Misano sarà la sua ultima gara nella classe regina del Motomondiale. Dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini non lo vedremo più in azione, il suo posto nella squadra verrà preso dal Cal Crutchlow, collaudatore MotoGP della Yamaha.

La decisione del forlivese sorprende fino a un certo punto. Da tempo era nota la sua frustrazione per le difficoltà nell’essere veloce con la M1, una moto alla quale ha faticato ad adattarsi nonostante il massimo impegno messo da lui e dal team. Ce l’ha messa tutta, però evidentemente non ha più motivazioni per andare avanti visto che non vede prospettive di miglioramento.

Una scelta comprensibile, questa stagione è stata una vera agonia. Se nella passata c’era la “scusa” di guidare una M1 del 2019, invece in questa sta guidando la versione 2022 e comunque non riesce ad essere efficace alla guida. Solo Fabio Quartararo guida in prototipo di Iwata come si deve.

MotoGP, le parole di Marquez per il ritiro di Dovizioso

Dovizioso nella sua lunga carriera nel Motomondiale ha vinto un titolo nella classe 125 nel 2004, per due volte è stato vice-campione in 250 e per tre in MotoGP. Nella categoria massima è stato Marc Marquez a impedirgli di coronare il grande sogno. I due hanno avuto alcune bellissime battaglie e certe vittorie dell’italiano sono rimaste impresse, perché battere il fenomeno di Cervera non è mai facile.

Proprio Marquez è tra coloro che hanno utilizzato i social network per rendere pubblico un messaggio indirizzato a Dovizioso dopo la notizia del suo ritiro ufficiale dalla MotoGP. Queste le sue parole per il collega: “Complimenti per la tua carriera Andrea Dovizioso. È stato un piacere imparare e fare battaglie sulla pista con un guerriero come te. Grazie Dovi”.

Bello il pensiero che il pilota del team Repsol Honda ha voluto dedicare al romagnolo, ricordano i duelli avuti e anche il fatto di aver appreso da quelle situazioni. Certamente Dovi ha apprezzato.