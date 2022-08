MotoGP, Bagnaia si schiera a sorpresa Quartararo: gesto meraviglioso

Infine, sulla novità del giorno, ossia quella relativa al 2023 quando si tornerà in Europa per l’avvio di campionato che scatterà da Portimao e non più da Losail, il campione di Moto2 del 2018 ha evidenziato come in questo modo sarà più semplice farsi un’idea delle forze in campo: “I GP europei mostrano il vero potenziale di moto e corridori. In ogni caso a me fa piacere essendo una pista che amo“.