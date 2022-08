Lutto nelle moto: muore in pista dopo un brutto incidente

Dramma nel campionato americano di moto. Uno dei piloti più esperti del gruppo è stato vittima di una caduta e non è sopravvissuto.

Non si fermano gli eventi tragici tra le due ruote. Questa volta l’incidente è avvenuto venerdì scorso quando, nel corso del Q1, prima fase delle qualifiche della classe Superstock 1000 al Brainerd International Raceway, nel Minnesota, Scott Briody è scivolato e da lì non c’è stato più nulla da fare.

Veterano della categoria non è riuscito a sopravvivere alle ferite rimediate nella caduta ad altissima velocità. Immediatamente soccorso dal personale in forza in circuito, il centauro di New York è apparso subito in condizioni gravissime e dopo due ore è arrivato l’annuncio.

Passione letale: morte in moto

Considerata la situazione, l’organizzatore della serie Chuck Aksland ha preferito interrompere le attività in pista per la giornata e inviato un comunicato di cordoglio esteso ai cari del pilota scomparso.

Il 50enne correva nella categoria da tre stagioni ed era un punto fermo delle competizioni a stelle e strisce da oltre trent’anni. Per questo il paddock ha risposto con commozione e affetto alla sua scomparsa.

Tra i più toccati dall’evento Danilo Petrucci, vincitore in Gara 2 tra le SBK e leader della generale. “E’ difficile parlare di corse quando succede un grave incidente così vicino“, le sue parole su Instagram.

Ultimamente si sono verificati numerosi sinistri ai danni di corridori di moto. Nel Tourist Trophy disputato dal 29 maggio al 10 giugno sono stati ben cinque i partecipanti a non vedere la fine della manifestazione. La severa manifestazione che si svolge sull’Isola di Man, tra le strade di tutti i giorni, con gli annessi pericoli, non aveva mai fatto così tante vittime nella sua pur crudele storia.

Più di recente ad andarsene sono stati dai giovanissimi. Il primo è stato Davide Longhi. Siamo al 30 giugno. Impegnato nella Coppa Italia sul celebre circuito del Mugello il bergamasco si è scontrato con un avversario all’uscita dalla Bucine. Elitrasportato all’ospedale Careggi di Firenze, è deceduto poco ore dopo.

Lo scorso 16 luglio è toccato a Miller Buchanan, 11 anni scozzese. Il ragazzino si stava allenando al Crail Raceway di Anstruther, nella contea di Fife, quando dopo aver perso il controllo del mezzo è caduto. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma per lui la morte è arrivata sul colpo.

Infine, a rendere ancora più pesante un bilancio già traumatico ci ha pensato Mathis Bellon. Otto anni, francese, si trovava al Karting Circuit di Pilcante, in Trentino, dove stava girando in sella alla sua mini-moto, in compagnia della sua squadra, la Race Experience School di Frejus in vista della gara del Campionato Nazionale Velocità Motoasi. In questo caso a rivelarsi fatale è stato un investimento.