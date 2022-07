Superbike Most, classifica Gara 1: Bautista trionfa, Redding beffa Rea

Superbike Most 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale della prima manche del round SBK in Repubblica Ceca.

È Alvaro Bautista a trionfare in Gara 1 Superbike a Most, in Repubblica Ceca. Importante vittoria per il leader della classifica Superbike, che non aveva mai corso lì con la Ducati e che ha conquistato il bottino pieno.

Seconda posizione per Toprak Razgatlioglu, che conferma di essere in ripresa dopo la tripletta messa a segno a Donington. Pure a Most ha fatto vedere la sua grande abilità in staccata. Sul podio sale anche Scott Redding, che ce l’aveva già fatta in Inghilterra e che ha rimesso la BMW in terza posizione dopo delle lotte finali veramente accese.

Quarto posto per Jonathan Rea, che ha stampato il giro record nella Superpole e poi non ha capitalizzato in gara. Fresco di rinnovo con Kawasaki, il sei volte campione del mondo SBK sperava certamente di conquistare un risultato migliore. Benissimo Axel Bassani, quinto davanti ai connazionali Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi.

Superbike Most 2022, Gara 1: racconto e classifica

-22 giri – Razgatlioglu si mette davanti al via, seguito da Rea e Bautista. Poi ci sono Redding, Bassani, Locatelli, Rinaldi.

-21 – Razgatlioglu e Rea hanno preso qualche metro su Bautista. Bassani si porta quarto.

-20 – Johnny continua a pressare Toprak, Alvaro è a circa mezza secondo. Nel frattempo Bassani viene ripassato da Redding e ha Locatelli a tallonarlo. Più indietro Rinaldi, settimo davanti a Lowes, Baz e Gerloff.

-19 – Bassani risupera Redding, è a due secondi da Bautista. Lo spagnolo rimane un po’ a distanza da Rea, che cerca di evitare la fuga di Razgatlioglu.

-17 – Johnny passa Toprak in curva 15, è iniziata la vera battaglia. E Alvaro si è avvicinato.

-16 – Razgatlioglu super, si rimette davanti, ma gli avversari sono lì. Rea ripassa alla 15.

-15 – Terzetto compatto in testa a Gara 1 Superbike a Most.

-14 – Grande lotta tra Redding, Bassani e Locatelli per il quarto posto. Rinaldi sta provando ad avvicinarsi a questo gruppetto.

-13 – Toprak in curva 1 risupera Johnny, ma in ingresso della 15 quest’ultimo si rimette in prima posizione. Anche Bautista sorpassa il pilota Yamaha. Intanto ci sono gocce di pioggia.

-12 – Bautista si mette in testa sfruttando il motore Ducati sul dritto e chiudendo bene curva 1. Redding e Bassani si stanno avvicinando al terzetto.

-11 – Redding e Bassani hanno quasi ripreso i tre davanti, che hanno aumentato i tempi a causa delle gocce d’acqua probabilmente.

-10 – Redding si è attaccato a Razgatlioglu, un po’ più indietro Bassani.

-9 – Razgatlioglu infila Rea in curva 1, torna secondo dietro Bautista, ma alla 15 di nuovo il rider Kawasaki ripassa. Anche Redding sorpassa il turco.

-7 – Bautista prova ad allungare, intanto Redding supera Rea ed è secondo.

-5 – Alvaro ha 6-7 decimi di margine su Scott, che precede Johnny e Toprak. Bassani quarto da solo, poi Locatelli a sua volta in solitaria. Poi Lowes, Rinaldi, Lecuona, Gerloff e Baz.

-3 – Razgatlioglu in curva 1 si rimette davanti a Rea. Bautista ha messo un secondo tra sé e Redding.

-1 – Bautista ha preso margine. Alla 13 Razgatlioglu passa Redding, che poi si difende da Rea con le unghie e con i denti.

BAUTISTA TRIONFA, SUL PODIO RAZGATLIOGLU E REDDING.

Superbike Most 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale