F1, GP d’Ungheria: come vederlo, dove si corre, chi è l’ultimo vincitore

Sono già tutti pronti per il GP d’Ungheria di F1: chi la spunterà tra Verstappen e Leclerc? Tutte le informazioni sul circuito.

Pole Position e disastro dopo 17 giri. Questa è stata la gara francese di Charles Leclerc. Per le Ferrari, ha fatto bene solo Sainz quindi, con lo spagnolo che è infuriato con la scuderia. Ha vinto Max Verstappen, sempre più primo nella Classifica Piloti, ed ora andiamo a capire se lui o altri, sono i favoriti per il GP ungherese.

Quanto è lungo il GP d’Ungheria

14 curve si stagliano nei 4 381 metri, della pista del GP d’Ungheria, l’Hungaroring. La distanza totale che i piloti percorreranno, è di 306,630 km, con i giri da fare che sono esattamente 70. 2, le zone DRS presenti.

Dove si corre il GP d’Ungheria di F1

Si corre esattamente a Mogyoród, comune che si trova a circa 25 km da Budapest, quindi, dalla capitale dell’Ungheria. La cittadina è abbastanza piccola e si trova al Nord del Paese, in zona abbastanza centrale, quasi ai confini con la Slovacchia.

Quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio

Non sono impossibili, i prezzi che abbiamo trovato sul web, per quanto riguarda i biglietti del GP d’Ungheria, che sono quasi tutti esauriti. Per tre giorni alla Super Bronze Grandstand, bastava disporre di 257,12 euro. Invece, con 261,06 euro, è possibile sedere alla Silver 2. Fattibile una tre giorni alla Bronze 1, ce la si fa con 152,70 euro, mentre per permettersi un po’ di lusso in più, bisogna optare per la Gold 3, ovvero tra griglia di partenza e prima curva. Lì però, per il trittico di giorni, un biglietto costa ben 393,07 euro.

Chi ha vinto l’anno scorso in Ungheria

La pista piace particolarmente a Lewis Hamilton, ma il 2021 è stata la volta della sorpresa, Sebastian Ocon. Partito da ottavo, il francese ha portato la sua Alpine a compiere il massimo dei giri in 2h04’43″199, lasciandosi proprio Hamilton alle spalle. Podio anche per una Ferrari, il terzo arrivato, fu Carlos Sainz.

Dove vedere il GP d’Ungheria in TV e streaming

Ricordiamo prima tutti gli orari, così da andare poi ai suggerimenti televisivi. Venerdì, le Prove Libere 1 iniziano alle 14, con le 2 invece, alle 17. Prove Libere 3 che partono alle ore 13; mentre per le Qualifiche bisognerà attendere le 16. La Gara infine, è domenica con start alle 15. In chiaro, la corsa sarà visibile solo su Sky Sport F1, mentre per lo streaming ci sono sia Sky Go che NOW TV.

Quando ci sono le repliche del GP d’Ungheria di F1

Chi non avesse la possibilità di ammirare il tutto in diretta, dovrà attendere le differite del canale satellitare che risponde a TV8. Qui, le Qualifiche saranno visibili dalle ore 18:30, mentre la Gara domenicale andrà in onda alle 18. Ovviamente, sui canali Sky sarà possibile rivedere la Gara o le fasi salienti, nei giorni seguenti.

Chi è favorito per il prossimo GP in Ungheria di F1

Secondo i bookmakers, è difficile che Charles Leclerc combini di nuovo qualche guaio in Gara, domenica, e così, oltre ad essere il favorito per la Pole, lo è anche per la corsa. Secondo la SNAI, il classe ’97 è ancora favorito con quota 2,00 su Max Verstappen dato invece a 2,50. Attenzione, perché generalmente dopo loro due, ci sono o il secondo pilota Red Bull o le Mercedes, mentre stavolta, bancato a 6,50, troviamo Carlos Sainz che andrebbe a vincere la seconda gara dell’anno. A 10, c’è solo Lewis Hamilton.

E Sergio Perez? Staccato, a quota 15, mentre George Russell addirittura è a 25. Chi scommette su Lando Norris, può portare a casa 100 volte la posta, come per Fernando Alonso. L’ultimo che ha vinto, Ocon, viene messo nel novero dei piloti da dare a 250, insieme ad altri cinque piloti, mentre quattro sono dati a 500 e solo due a 1.000.