Alonso sostituto di Vettel in Aston Martin? La risposta di Fernando

Alonso ha risposto senza problemi sulla possibilità di andare in Aston Martin al posto di Vettel, che ha annunciato il ritiro dalla F1.

Il futuro di Fernando Alonso in Formula 1 non è ancora stato definito, ma durante la sosta del campionato dovremmo avere notizie certe. Il suo contratto scade a fine 2022 e lui ha ancora voglia di correre, possibilmente con Alpine.

Dopo il Gran Premio d’Ungheria ci sarà quasi un mese prima della successiva gara in Belgio, dunque tale periodo verrà impiegato dal pilota e dal team per discutere del rinnovo. I rapporti tra le parti sono buone e la sensazione è che un accordo verrà trovato.

Il due volte campione del mondo di F1 non ha alternative migliori per il 2023 e vuole rimanere dov’è ora. Nonostante l’età avanzata è ancora molto competitivo e non c’è ragione per non essere confermato. A meno che la scuderia di Enstone non decida di puntare sul giovane Oscar Piastri come compagno di Esteban Ocon.

L’australiano è il campione in carica della F2 e non ha trovato un sedile in Formula 1 per questa stagione. C’è la possibilità di un prestito alla Williams nel 2023, però la squadra di Grove sta valutando anche la promozione di Logan Sargeant, che fa parte dell’academy e che sta sorprendendo in Formula 2. La situazione non è ancora chiara.

F1, Alonso dall’Alpine all’Aston Martin? Fernando fa chiarezza

Alonso all’Hungaroring è stato interpellato a proposito del suo futuro e ha spiegato molto chiaramente qual è il suo obiettivo per il 2023: “Vorrei restare in Alpine. Quando due parti vogliono accordarsi, impiegano 10 minuti. Sono felice dove sono, però non punto la pistola a nessuno. Da due anni stiamo sviluppando questo progetto e siamo sempre più competitivi. Ancora non ci siamo seduti a trattare, l’inizio della pausa estiva sarà il momento in cui farlo”.

Il driver asturiano non ha dubbi, vuole proseguire la sua carriera con l’Alpine. Vuole portare avanti il progetto e spera che arrivi un’intesa sul rinnovo di contratto. La sua priorità è netta e si aspetta che con la squadra non ci siano problemi nel firmare un nuovo accordo per il 2023.

Allo stesso tempo, però, Alonso sa che in F1 gli scenari possono cambiare velocemente e non può escludere altre opportunità. Quando gli è stato chiesto di un eventuale passaggio in Aston Martin per sostituire Sebastian Vettel, che ha deciso di ritirarsi a fine anno, si è così espresso: “Tutte le squadre sono un’opzione finché non hanno due piloti sotto contratto. Con Aston Martin ho parlato nel 2020, ma le cose non sono andate e ho firmato con Alpine, dove sono felice”.

Aston Martin aveva già parlato con Alonso nel recente passato, non è un segreto. Il patron Lawrence Stroll potrebbe fare un nuovo tentativo, però l’ex driver di Ferrari e McLaren sembra avere le idee chiare.