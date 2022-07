Valentino Rossi emozionato per Spa: le sue parole fanno impazzire i fan

In una intervista, Valentino Rossi ha parlato dell’imminente 24 Ore di Spa e del tracciato belga che non aveva mai affrontato fino ai test appena finiti.

Un’estate tra famiglia, pista e “politica” quella di Valentino Rossi. Dopo anni sempre a organizzare tutto nei minimi dettagli perché in giro con la MotoGP, il campione di Tavullia ha tirato un po’ il freno a mano, ma non troppo. Appeso il casco al chiodo con le due ruote, ora è impegnato con le quattro nel campionato Fanatec GT, dove nell’ultima tappa di Misano ha conquistato anche un ottimo quinto posto nella gara sprint. Tanto che il compagno di team Frederic Vervisch, nel festeggiare il loro miglior risultato stagionale si è detto felice di averlo ottenuto proprio a casa di Valentino e confessando che il podio si avvicina.

Fuori dalla pista invece per Valentino Rossi ancora tante iniziative in suo onore. A partire dalla AGV, l’azienda che per anni lo ha seguito dandogli i caschi che ha sfoggiato per tutto il mondo, che ha voluto omaggiarlo con un’edizione speciale di uno dei suoi pezzi migliori datato 2022. Inoltre proprio in questi giorni a Pesaro, in piazzale D’Annunzio, lungo viale Trieste, sarà installato un enorme casco di Vale, con accanto una piccola pista di kart. Un omaggio che la sua seconda città dopo Tavullia ha voluto regalare al suo campione.

Ma per il Dottore c’è da pensare anche al team in MotoGP, con Luca Marini e Marco Bezzecchi che stanno per riprendere il cammino in questa seconda e decisiva parte di stagione, dove hanno già ottenuto ottimi risultati. Ma c’è da pensare anche al futuro, perché a quanto pare l’accordo con Ducati, che dovrebbe durare fino al 2024, potrebbe terminare già a fine 2023 con il passaggio a Yamaha, marchio a cui Rossi deve tanto e che nel 2022 si ritroverà senza un team satellite.

Valentino Rossi e il sogno Spa che si realizza

Ma nei pensieri del campione di Tavullia c’è, come detto, il mondo delle corse a quattro ruote. Anche perché nel prossimo weekend arriva un appuntamento che desidera da anni, quello della 24 ore di Spa. Una gara difficilissima su uno dei circuiti più belli e difficili del mondo. E Valentino Rossi lo sa bene, anche perché proprio recentemente ha avuto la possibilità di testarlo con la sua Audi R8 per provare anche una dei suoi punti più iconici, l’Eau Rouge, la esse in salita più famosa del monto, recentemente oggetto di un restyling anche nel layout.

Proprio nei giorni scorso Vale ha descritto a Sportscar365 di aver affrontato la parte del tracciato Eau Rouge-Raidillon, modificato per motivi di sicurezza, con grande emozione: “E’ stata una bella sensazione. È un punto in cui devi essere molto coraggioso, ma non solo. E’ un tratto è molto tecnico, la linea fa la differenza. Devi stare a destra all’ingresso con il muro, ma poiché sei a sinistra in macchina, è molto difficile avvicinarsi al muro senza toccarlo. Questo è il primo problema. Hai molta compressione quando sali e poi hai un momento in cui per circa 80 metri non riesci a vedere la pista. Quindi non sai esattamente dove sei, se sei in traiettoria o fuori”.

Però poi ha ammesso su Spa: “È molto più facile rispetto al passato quando hai l’asfalto, quindi puoi decidere di tagliare. Questo rende più facile trovare il limite. Ho fatto molti giri al simulatore ma non ero mai stato per davvero qui a provarlo. Ci sono molti alti e bassi. Ti diverti molto quando guidi. È molto difficile però fare il giro perfetto”. Ora però nel prossimo weekend dovrà cercarlo. Per andare a caccia del primo podio in carriera in questo campionato.