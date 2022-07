Michael Schumacher, premio incredibile: la ragione è commovente

Malgrado da fine 2013 di Schumacher si abbiano scarse notizie, il suo nome continua ad emozionare e in patria ha pure ricevuto un omaggio.

In F1 il suo cognome fa di nuovo battere il cuore grazie al figlio Mick, ma Michael Schumacher non è mai uscito davvero dall’ambiente. Nonostante l’incidente sulle nevi di Meribel del 29 dicembre di otto anni fa gli abbia tolto quasi tutto, lui resta un protagonista assoluto dell’automobilismo a ruote e scoperte e non solo.

Le tante iniziative portate avanti dalla famiglia, lo hanno trasformato in un filantropo e nei giorni scorsi, nel Nord-Reno Vestfalia è stato celebrato con un premio consegnato dal primo ministro della NRW Hendrik Wüstnelle alla figlia Gina Maria, e all’immancabile moglie Corinna. Assente invece per l’impegno nel GP di Francia del prossimo fine settimana, il pilota della Haas.

La cerimonia è avvenuta al Motorworld di Colonia. Il riconoscimento è stato assegnato “per gli eccezionali risultati sportivi internazionali ottenuti in carriera e per l’impegno sociale esemplare a favore del suo stesso luogo di provenienza.

Schumacher premiato in Germania

Ex team manager Ferrari e amico fraterno di Schumi, non è mancato neppure Jean Todt. Da poco uscito dal Circus non ricoprendo più il ruolo di presidente della FIA, il transalpino ha pronunciato un discorso particolarmente sentito.

“Michael ha sempre pensato a chi non sta bene attivandosi con donazioni molto generose“, le sue parole affrante. “Avremmo voluto vederlo ritirare il premio di persona. Ci manca molto. Nessun altro ha saputo plasmare la massima serie come ha fatto lui. Inoltre ha acceso l’entusiasmo dei tedeschi per questo sport. Kerpen, Monza, Spa. Sono termini che risuonano ancora oggi nel territorio. Tutta la Germania ha seguito il Cavallino con passione“, ha aggiunto nostalgico e grato.

Tra i presenti pure il padre del sette volte iridato Rolf, oltre a numerose celebrità della politica, dello spettacolo e di altre discipline.