Nuova Fiat 500 Abarth Super Sport? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat e la Abarth sono pronte all’immissione sul mercato di una nuova versione della 500 Super Sport. Ecco come potrebbe essere la vettura.

In Fiat si lavora duramente in chiave futura, nel tentativo di rispondere alla crisi del settore nel più breve tempo possibile. I bilanci di quasi tutte le case automobilistiche sono in rosso, con perdite record del 20% rispetto allo scorso anno. La crisi dei microchip ha rallentato le produzioni, ed i prezzi alle stelle non incentivano di certo gli acquirenti a procedere con l’ordine di nuovi modelli.

La casa torinese sta lavorando all’immissione sul mercato di nuovi modelli, e si parla molto della Freemont, la cui nuova versione è attesa per i prossimi mesi. Il settore dei SUV e dei Crossover è in enorme crescita nel nostro paese e tutte le case si stanno adattando al meglio per rispondere alle esigenze dei clienti più affezionati.

La Fiat è parte del gruppone Stellantis, il quale ha imposto l’obiettivo di voler elettrificare le gamme di tutti i costruttori che fanno parte del gruppo a partire dal 2027. La data è molto vicina, ed il marchio torinese ha già prodotto le sue prime automobili ibride in questi anni, con la 500 che è diventata il punto di riferimento.

Tanta attesa per l’arrivo di una nuova Panda di cui tanto si è parlato, che dovrebbe rappresentare un taglio nettissimo con il modello precedente di quest’auto che tutti ben conosciamo. Si passerà, prima di tutto, dal Segmento A a quello B con delle forme del tutto nuove, ma soprattutto potrebbe trattarsi di una vettura totalmente elettrica, ma con un obiettivo che, se raggiunto, potrebbe garantire al marchio piemontese un gran bel vantaggio sulla concorrenza.

Si vuole, infatti, proporre un’elettrica dal prezzo basso, considerando che ora la meno costosa è una Dacia che non scende sotto ai 20 mila euro nel suo modello base. Il gran difetto, sin qui, delle vetture full electric è proprio quello dell’enorme spesa necessaria per ottenerne una, e la Fiat sta lavorando proprio in questo senso, per poter entrare più facilmente nelle case degli italiani e degli interessati all’acquisto.

Come ben sappiamo, l’elettrico è un qualcosa a cui saremo costretti ad abituarci, ma non c’è solo quello nel futuro della casa automobilistica torinese. Tra i modelli allo studio c’è anche una nuova 500 Abarth, definita Super Sport. Il progetto è allo studio da tempo e pare che la data di uscita sia già stata definita, anche se non sarà disponibile prima del 2023. Oggi andremo a scoprirne le linee e come è stata immaginata nei primi render che abbiamo a disposizione.

Fiat, ecco come sarà la 500 Abarth Super Sport

Tutti ben conoscono il gran rapporto di collaborazione presente tra Fiat ed Abarth, che ha portato alla nascita di vetture iconiche e che hanno fatto la storia anche nel motorsport, come la 131 rielaborata in chiave sportiva da proprio dalla casa che venne fondata a Bologna nel lontanissimo 1949.

Il render è stato eseguito dall’architetto e designer Tommaso D’Amico, che ha caricato il video postato in basso sul proprio canale YouTube, facendo letteralmente sognare tutti gli appassionati. Il modello in questione è la sopracitata 500 Abarth in versione Super Sport, pronta all’immissione sul mercato per il 2023.

L’architetto ha spiegato che si tratterà di un modello unico, in grado di far vivere delle emozioni forti a tutti gli appassionati della Fiat e della Abarth stessa, rimasta davvero nel cuore di tutti e rilanciata nel 2007 grazie alla nuova partnership con la casa di Torino. Secondo D’Amico che ne ha immaginato le forme e gli interni, l’abitacolo sarà sportivo ma elegante, con una gran serie di optional ed un innovativo pacchetto infotainment.

Il motore sarà alimentato a benzina e la trazione sarà anteriore. La cilindrata del propulsore è di 1368, e sarà in grado di sprigionare una potenza di ben 180 cavalli con cambio meccanico, numeri da capogiro per una vettura così compatta ed all’apparenza molto più docile. Tra le dotazioni rientrano i cerchi da 17 pollici con una carrozzeria dal colore aggressivo, come un verde acceso o rosso più vivo.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli tecnici, anzi, di ufficiale non è stato stabilito nulla dalla casa produttrice e da coloro che si occupano della rielaborazione in chiave sportiva. Ciò che è certo è che si tratta di un modello destinato a far battere davvero i cuoi, dal momento che unisce tecnologie moderne alla storia di questo matrimonio tra Fiat ed Abarth, assolutamente impossibile da dimenticare per i veri amanti dei due marchi.

Tanta la curiosità scatenata dalle voci che girano nella zona di Torino e dal video stesso pubblicato dal designer, che con il suo lavoro ha spesso “spoilerato” quelli che erano i reali progetti delle case grazie alla sua bravura nel realizzare i render. Al momento c’è grande attesa per sapere dettagli più chiari, ma da quanto sembra questo modello dovrebbe mantenere una motorizzazione endotermica senza avere versioni ibride, in netto contrasto con i piani di Stellantis. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.