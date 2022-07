F1, Hamilton sostituito nelle libere del GP di Francia: ecco chi guiderà

Lewis Hamilton cederà il volante della Mercedes F1 W13 ad un giovane talento nelle libere del Paul Ricard. Ecco chi sarà a bordo.

La F1 supera il giro di boa, ed il Gran Premio di Francia sarà il dodicesimo in calendario dei ventidue previsti. La situazione di classifica è ormai chiara, con la sfida mondiale che vede contrapposti Max Verstappen e Charles Leclerc per quanto riguarda i piloti, con la Ferrari a caccia della Red Bull per i costruttori.

La grande assente di questa prima parte di stagione è stata la Mercedes, a causa di un progetto forse fin troppo estremo che non ha mai lottato per una vittoria o una pole position. La F1 W13 di Lewis Hamilton e George Russell ha ottenuto come miglior risultato il terzo posto, strappato con i denti per diverse volte dai due piloti britannici.

In qualifica, manca ancora all’appello una prima fila, con lo strapotere di Ferrari e Red Bull che sin qui è stato piuttosto netto. Tuttavia, c’è grande fiducia per l’appuntamento del Paul Ricard, tracciato dove Hamilton ha vinto nel biennio 2018-2019, per poi arrendersi a Verstappen al penultimo giro della scorsa edizione.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, è apparso sin da subito molto ottimista viste le caratteristiche del circuito situato nei pressi di Le Castellet, come ha ben fatto capire nelle sue ultime interviste: “La Francia è una pista che somiglia molto alle caratteristiche di Silverstone. La nostra vettura si adatta piuttosto bene a questa tipologia di circuito, l’asfalto è liscio e sono presenti molte curve veloci. Noi tutti ci auguriamo di riuscire ad essere lì davanti a giocarcela co Ferrari e Red Bull“.

Solitamente, il boss del team di Brackley sbaglia poco le proprie previsioni, per cui è lecito attendersi una Mercedes in gran forma in quella che potrebbe essere l’ultima edizione del Gran Premio di Francia, almeno sul tracciato del Paul Ricard. Anche la Ferrari attende con fiducia questo fine settimana, visto che la F1-75 potrebbe andare a nozze con le caratteristiche tecniche di questo impianto.

Una variabile importante potrebbe provenire dalle altissime temperature previste, vista la morsa di caldo che sta attanagliando tutta l’Europa in queste settimane. Tutto ciò potrebbe mettere a serio rischio l’affidabilità, e non c’è dubbio che la Ferrari sia la vettura più in crisi sotto questo punto di vista.

Anche la Red Bull non può starsene tranquilla, mentre la Mercedes è l’unica vettura che non ha mai subito guasti tecnici. La freccia d’argento si è fermata solo una volta, con Russell fuori a Silverstone per via dell’incidente alla partenza che ha coinvolto diverse vetture. Per il resto, le vetture costruite dal team di Brackley hanno sempre regolarmente concluso al traguardo, dimostrandosi perlomeno molto solide seppur poco competitive.

F1, De Vries al posto di Hamilton nelle prime libere

La F1, per il 2022, ha imposto una regola che prevede l’utilizzo dei giovani piloti in almeno due sessioni di prove libere in tutta la stagione. La Red Bull ha già svolto il primo test con Juri Vips a Barcellona, vale a dire il pilota estone poi finito nella bufera per gli epiteti razzisti utilizzati durante una partita online alla Playstation. Il ragazzo è poi stato allontananto dal team di Milton Keynes, ma l’Hitech Grand Prix ha deciso di tenerlo al volante in Formula 2.

La Ferrari ha effettuato alcune prove con Robert Schwartzman al Mugello la scorsa settimana, con il russo di passaporto israeliano che ha girato sulla monoposto della passata stagione. Stando alle prime voci, sembrava che Robert potesse girare in Francia nelle libere, ma per il momento non ci sono conferme.

Toto Wolff, nella preview della Mercedes per il Gran Premio di Francia, ha annunciato che il giovane Nyck De Vries salirà sulla F1 W13 nella prima sessione di prove libere, sostituendo Lewis Hamilton. L’olandese aveva già girato lo scorso anno sulla Williams a Barcellona, ma è chiaro che farlo con una freccia d’argento rappresenti il coronamento di un sogno, visto che si tratta anche di un week-end di gara e non di test privati.

De Vries è un grandissimo prospetto, che nel 2019 ha vinto il titolo in Formula 2 per poi diventare pilota ufficiale Mercedes in Formula E. Alla seconda stagione nel campionato full electric, l’olandese è subito diventato campione del mondo, battendo anche il più esperto compagno di squadra Stoffel Vandoorne, ex McLaren nella massima formula.

Nyck era stato anche inserito tra i papabili sostituti di Nicholas Latifi alla Williams per questa stagione, ma pare che il canadese continuerà senza problemi la sua avventura almeno fino a fine anno. Per il 2023 invece, il favorito per il suo rimpiazzo è Oscar Piastri, alfiere dell’Alpine che ha vinto la Formula 2 lo scorso anno.

Per De Vries non sarà affatto facile pensare di trovare un sedile nel Circus, ed è un gran peccato visto l’enorme talento che ha a disposizione. L’orange dovrà per questo ben figurare nelle libere, per poi sperare, un giorno, di avere la sua occasione vera e propria come pilota ufficiale.