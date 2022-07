Rosberg si apre su Hamilton: “Vi dico quando è cominciato tutto”

Rosberg torna a parlare del suo travagliato rapporto con Hamilton e svela come è nata la rivalità deflagrata in un 2016 ad alta tensione.

Gli amanti della F1 ricorderanno l’annata dello scontro totale. Quella delle sportellate senza esclusione di colpi tipo al Montmelo, delle polemiche a favor di stampa, dei cappellini lanciati nel retro podio. In realtà il duello in pista e fuori tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg è nato ben prima del 2016.

L’inizio dell’era ibrida e della convivenza a partire dal 2013 hanno solo acuito un problema sorto nelle categorie minori, in particolare le kart quando i due, coetanei, rappresentavano l’esatto opposto: il figlio d’arte ricco il tedesco, il ragazzino della working class l’inglese.

Rosberg- Hamilton: com’è andata veramente

Stando a quanto riferito ad Eurosport.de del campione 2016, l’astio senza recupero avrebbe avuto il suo apice, però, nella stagione che li ha visti lottare per il massimo risultato nel Circus.

“Ogni gara la tensione diventava più forte. Non ci si può immaginare di battagliare per il mondiale poi andare a mangiare assieme. Bisognare testare i limiti di ciascuno, inserirsi nelle zone grigie“, ha dichiarato spiegando come la questione diventi psicologica, di testa.

Di recente Ham ha voluto condividere nel corso di un’intervista come proprio l’ex compagno di squadra e la sua famiglia siano stati rilevanti per la conoscenza di quella che ora è la sua casa. Montecarlo.

Una sorta di amore, odio, di cui entrambi sono consapevoli e che difficilmente potrà replicarsi in altri testa a testa. Interrogato in merito a presunti ripensamenti sulle scorrettezze messe in atto in quel complesso ed intricato campionato Nico ha negato, professandosi ben lieto di poter continuare a dare filo da torcere all’ex collega, questa volta da proprietario di team nella serie Extreme E dedicata agli off-road.

“Non mi rimangio nulla. Quella è stata un’epoca sensazionale, un duello meraviglioso e di cui sono molto orgoglioso. Adesso il nostro rapporto è tornato ad essere neutrale, spostandosi di categoria, il che è divertente“, ha concluso.