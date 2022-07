Mick Schumacher regala un record alla sua famiglia: il dato incredibile

Forse è arrivato il momento della svolta per Mick Schumacher in F1: ci sono anche dei dati interessanti che riguardano lui e papà Michael.

Per buona parte della stagione ci sono stati dubbi su Mick Schumacher e sul suo futuro in Formula 1. I risultati erano al di sotto delle aspettative e dalla Haas trapelava malcontento. Ma nelle ultime due gare potrebbe essere giunta l’attesa svolta.

Il pilota tedesco è arrivato ottavo a Silverstone e poi perfino sesto a Spielberg. I primi gran premi a punti da quando corre in Formula 1. Una grande soddisfazione per lui, determinato a dimostrare di meritare un sedile anche per il 2023. Ha un contratto in scadenza e deve continuare così per guadagnarsi la conferma.

Il cognome pesante e il passaporto utile al Circus non bastano, il driver 23enne vuole far vedere di possedere tutte le carte in regola per proseguire la sua carriera nel campionato. La costanza dei risultati è un fattore determinante e, dopo essersi sbloccato, non deve adagiarsi. Il 22-24 luglio si va di scena in Francia, a Le Castellet, e deve dare il massimo per confermarsi in zona punti.

Mick Schumacher, numeri interessanti dopo il GP d’Austria

I colleghi di Auto Motor und Sport mettono in evidenza un interessante parallelismo tra Mick Schumacher e suo padre Michael. Infatti, quando quest’ultimo ha corso per la prima volta in Austria in F1 era il 1997 e con la Ferrari chiusa la gara al sesto posto, dopo il nono tempo nelle qualifiche. Si tratta degli stessi risultati che ha ottenuto il pilota della Haas nell’ultimo weekend di gara.

I primi punti conquistati da Mick sono importanti anche perché è la prima volta che in Formula 1 tre membri della stessa famiglia riesco a fare punti: oltre a lui e a papà Michael, anche lo zio Ralf. Una bella storia, senza dubbio.

Il driver della Haas vuole continuare la striscia positivi di risultati e al Paul Ricard è atteso a un altro buon weekend. Se nella prima parte di campionato il compagno Kevin Magnussen lo aveva abbastanza surclassato, adesso c’è sicuramente più equilibrio tra i due piloti del team americano. Vedremo se le cose andranno avanti così nei prossimi gran premi, per Schumi junior è molto importante al fine di garantirsi la conferma in Haas e in Formula 1.