Leclerc rischia una penalità? La decisione della FIA

Leclerc, assieme a Verstappen e ad Hamilton è stato messo sotto indagine dalla Federazione per quanto avvenuto in parco chiuso.

Per qualche ora il podio del GP d’Austria è rimasto in sospeso. Al termine della corsa il vincitore Charles Leclerc, il secondo arrivato Max Verstappen e il terzo Lewis Hamilton sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della FIA per una questione pratica.

I rispettivi fitoterapisti sarebbero entrati al parco chiuso per consegnare loro le borracce violando il regolamento che lo vieta.

Leclerc graziato dalla FIA: il motivo

Riconosciuta l’infrazione del l’articolo 12.2.1 i del Regolamento Sportivo Internazionale, i federali hanno optato per una punizione blanda: 10.000 di multa per il trio più forte dell’appuntamento della Stiria.

Poco dopo le celebrazioni i tre erano stati richiamati dal collegio rappresentato in questo caso da Tim Mayer, Silvia Bellot, Walter Jobst ed Enrique Bernoldi, perché immediatamente assistiti dai loro fisio che si erano prodigati di fornirgli la dovuta reidratazione addirittura al parc fermé in barba al regolamento che impedisce l’ingresso per chiunque.

Alla fine la pena è stata sospesa, quindi non diventerà effettiva se non in caso di reiterazione dell’infrazione nel corso del campionato. Non è la prima sanzione del generale inflitta nel weekend dal board della FIA. Sabato dopo la mini-gara a Sebastian Vettel erano stati notificati addirittura 25.000 euro di multa per aver abbandonato anzitempo il meeting dei piloti tenutosi venerdì sera per discutere di alcune questioni proprio relative alla Federazione e all’uniformità delle sue decisioni.

Come si può leggere dalla nota ufficiale, i driver coinvolti avranno l’opportunità di fare appello nei confronti della decisione, come previsto dall’articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale e dal Capitolo 4 delle Regole Disciplinari.

Trattandosi soltanto di un provvedimento pecuniario è stato dunque confermato l’ordine di arrivo del gran premio con la Ferrari #16 davanti alla Red Bull dell’iridato in carica, nonché leader della generale, e alla Mercedes del redivivo Ham.