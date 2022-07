Stoner, mezza stoccata a Valentino Rossi: poi arriva l’ammissione

Stoner è tornato a parlare della MotoGP di oggi senza Rossi e ha anche dato un consiglio prezioso a Bagnaia.

L’ultimo e unico titolo piloti MotoGP conquistato dalla Ducati e ancora quello del 2007 conquistato da Casey Stoner. E per come si è messo il campionato attuale, non è escluso che il digiuno del marchio italiano prosegua.

Nonostante la Desmosedici GP sia probabilmente la moto migliore della griglia, cosa testimoniata dal fatto che più rider sanno essere veloci con essa, la classifica vede Fabio Quartararo leader con la Yamaha e Aleix Espargarò secondo con l’Aprilia. Il primo ducatista è Johann Zarco del team satellite Pramac, terzo con 58 punti di ritardo dalla vetta.

Francesco Bagnaia della squadra ufficiale è quarto, a -66 da Quartararo. Certamente il piemontese può avere dei grossi rimpianti per le troppe cadute avute nel corso della stagione. Ben quattro i ritiri dovuti a scivolate, solamente uno provocato da un altro collega (Takaaki Nakagami a Montmelò). Tanti i punti buttati via da Pecco, recentemente anche protagonista di un incidente durante la vacanza a Ibiza.

MotoGP, Stoner dà un consiglio a Bagnaia

Chi meglio di Stoner può fornire consigli a Bagnaia? L’ex pilota ha preso parte alla tre giorni di Firenze per il Premio Fair Play Menarini e ha detto la sua anche su Pecco: “Sta lavorando duro – riporta Motosprint – e ha commesso troppi errori, ma se non sei nella sua situazione non puoi giudicare e commentare. La velocità c’è, forse deve accettare di non poter vincere ogni gara e deve finirne un po’ di più”.

Casey non si sbilancia troppo in merito agli sbagli commessi dal rider Ducati nel corso del 2022, però si sente di evidenziare che forse a volte ha troppa voglia di vincere e questo lo può portare a errori. In certe situazioni dovrebbe sapersi accontentare ed essere maggiormente lucido. La velocità non gli manca, serve solo una gestione migliore di determinati momenti.

Stoner è stato interpellato anche sul fatto che Valentino Rossi, suo vecchio rivale, non sia più presente sulla griglia della MotoGP: “Nelle ultime stagioni non era più molto forte, non lottava per il titolo, e pertanto non è cambiato tanto senza di lui. Certamente, però, la MotoGP ha perso numerosi tifosi che venivano a vedere le gare per Valentino”.

Il due volte campione del mondo MotoGP evidenzia che in pista l’assenza di Rossi non si avverte, considerando che da qualche anno non era più al top, però non può non sottolineare il fatto che un po’ di fan si siano allontanati dal campionato a causa della sua assenza. Il Gran Premio d’Italia al Mugello ha avuto meno presenze del previsto ed è inevitabile pensare che abbia pesato l’assenza del Dottore, almeno in pista, visto che comunque era presente nel paddock e c’è stata pure la cerimonia per il ritiro del numero 46.