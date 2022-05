McLaren, schianto terribile per una 720S: l’incredibile video dell’incidente

La McLaren 720S è una splendida supercar realizzata a Woking. Tuttavia, un esemplare ha avuto un bruttissimo destino in Messico.

Le supercar sono il sogno di tutti gli amanti dei motori. Quante volte avete desiderato di poter acquistare una Ferrari, una Porsche o una Lamborghini? Tra questi modelli strepitosi rientra anche la McLaren, che dall’inizio dello scorso decennio in avanti è tornata a sfornare delle vetture da sogno, a cominciare dalla MP4-12C.

La protagonista della storia che andremo a raccontarvi è proprio una vettura della casa di Woking, ma si tratta, in particolare, della 720S. Quest’auto è un bolide che costa 270.500 euro, con velocità massima di 341 km/h ed una potenza di 720 cavalli complessivi. Il peso a vuoto è di 1419 kg, ed è stata progettata dalla casa britannica nel 2017.

È la seconda vettura della gamma “McLaren Super Series“, andando a sostituire la precedente 650S. La presentazione avvenne il 7 marzo del 2017 al celebre Salone di Ginevra, con la produzione che ha preso il via nel mese successivo. Caratteristico i telaio modificato e denominato “Monocage II“, una monoscocca in carbonio, che è più leggero e rigido rispetto a quello della 650S, consentendo di risparmiare diversi kg e, quindi, di acquisire una maggiore agilità e velocità nelle curve.

L’auto è dotata di un nuovo motore da 4,0 litri (3994 cm³) twin-turbo e V8, che è sostanzialmente una rivisitazione del precedente 3,8 litri, montato invece sulla 650S. Ne esistono due versioni differenti, la 720S Velocity e la 720 Spider, molto apprezzata nel Regno Unito.

McLaren, in Messico una 720S è stata distrutta

A nessuno piace vedere una supercar danneggiata e questa McLaren 720S arancione schiantatasi a Toluca, in Messico, è uno spettacolo particolarmente triste da vedere. I dettagli sull’incidente non sono noti, ma un video condiviso su Instagram ci dà un’idea del danno subito alla supercar a motore centrale. Evidentemente, non sarà molto economico da riparare e sospettiamo che la vettura prodotta dalla casa di Woking sarà fuori strada per molto tempo, nella speranza che i danni siano riparabili.

Il video mostra la meravigliosa 720S quasi appoggiata sulle due corsie all’estrema destra di un’autostrada, proprio accanto a una barriera Armco e ad una recinzione. Sebbene la cosa non sia ancora stata confermata dalle autorità locali, sembra probabile che il pilota della McLaren abbia perso il controllo dell’auto, sia andato in testacoda e abbia colpito la barriera. La forza dell’impatto ha strappato la ruota posteriore lato guida, portando con sé il disco del freno, la pinza e molti componenti delle sospensioni.

È difficile dire quanti danni siano stati stati subiti dalla carrozzeria, ma mentre l’individuo che ha filmato questo video supera la 720S, possiamo vedere che un grosso pezzo del paraurti posteriore è stato strappato dall’auto. Sebbene sia difficile dirlo con certezza, si pensa che l’auto possa essere riparata, ma probabilmente si rivelerà molto costosa, in particolare considerando i danni arrecati al complesso sistema di sospensioni che utilizza l’idraulica anziché le tradizionali barre antirollio.

Ovviamente, se hai i soldi per possedere un’auto come questa, probabilmente hai anche i soldi per aggiustarla, ma vedere una supercar ridotta così è sempre un gran colpo al cuore. Spesso avvengono incidenti del genere, anche per motivi relativi all’alta velocità ed ai conducenti non troppo esperti.

Come consigliano molte case che producono vetture ad alte prestazioni, prima di mettersi al volante di questi bolidi sarebbe bene effettuare dei corsi di guida sportiva, per evitare di incappare in gravi incidenti che distruggano le auto e mettano a rischio la vita di conducenti e di coloro che sono per strada. Per fortuna, nell’impatto sopracitato non ci sono stati feriti, ma la vettura dovrà essere valutata attentamente per poi essere aggiustata.