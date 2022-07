Ecclestone attacca Hamilton e svela un retroscena: tifosi senza fiato

Fine dell’amicizia tra Hamilton ed Ecclestone? Il campione critica l’ex patron della F1 e lui risponde con la stessa moneta, svelando un dettaglio.

Il casus belli sono state le recenti dichiarazioni di Bernie Ecclestone su Vladimir Putin. Lo storico Supremo del Circus, dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina aveva dato il proprio endorsement al gerarca, sostenendo l’invasione appena messa in atto in quanto figlia di un credo.

Un commento mal digerito da Hamilton il quale, alla vigilia del GP di Silverstone aveva bollato come inaccettabile lo spazio di parola concesso a chi al giorno d’oggi sostiene la guerra. “Certe cose ci rimandano indietro di decenni e non abbiamo ancora visto il peggio“, ha affermato allarmato il sette volte iridato.

Ecclestone vs Hamilton: il botta e risposta continua

Archiviata la questione legata a quanto sta avvenendo nell’Europa dell’Est, il radar si è spostato sull’infelice uscita di Nelson Piquet che parlando di Lewis lo ha definito “neguinho”.

Per il 91enne l’etichetta relativa al colore della pelle non avrebbe avuto un significato razzista e giusto per non farsi mancare nulla ha tirato in ballo una vecchia storia. “Lewis ha la memoria corta”, ha asserito tranchant. “Quando la Mercedes non lo voleva pagare quanto lui pretendeva, mi proposi per aggiungere la differenza. A mio avviso la F1 ha bisogno di neri, donne e cinesi“, ha proseguito quasi fosse una barzelletta.

Intervenuto al Piers Morgans’ Uncensored Show, zio Bernie ha respinto ogni accusa, ricordando che in tempi recenti aveva addirittura avviato una trattativa con il padre del #44 Anthony per dare vita ad un progetto condiviso.

E sull’intervista rilasciata dal campione di Rio de Janeiro ha giustificato l’epiteto con un modo di esprimersi tipico del Brasile. “Non avrebbe mai detto nulla di male. Da noi usare certi termini non è appropriato, ma lì non è poi così terribile“, ha cercato di smorzare le polemiche. Senza prendere le difese dell’uno o dell’altro, non va dimenticato che l’ex patron della classe regina dell’automobilismo è sposato con una donna brasiliana, Fabiana Flosi, e nel Paese verde-oro ci trascorre parecchio tempo.

Fuochi spenti dunque? Non se siamo convinti. In uno sport perennemente alle prese con querelle verbali, da qui ad Abu Dhabi c’è da attendersi qualche altro alterco.