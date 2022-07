Schumacher aveva un tifoso speciale in corsa: “Nel casco lo incitavo”

Nel GP di Silverstone Schumacher ha conquistato i suoi primi punti iridati. A festeggiare per il traguardo anche un dei suoi rivali in pista.

Dopo Carlos Sainz il secondo pilota più felice del Circus domenica pomeriggio nel Northamptonshire è stato senz’altro Mick Schumacher. Messo in archivio un 2021 difficile e un avvio di 2022 altrettanto complesso, denso di errori e critiche, il tedesco è finalmente riuscito a sbloccarsi con una buona prestazione che lo ha portato a chiudere la gara in ottava piazza.

A dare ulteriore valore alla prova del figlio d’arte, è stata pure la lotta con Verstappen nelle battute finali, in cui ha dimostrato di tenere davvero al risultato e di non soffrire di timori reverenziali, tanto che lo stesso Max si è complimentato per come ha tentato di insidiare la sua settima posizione.

Vettel celebra il “successo” di Schumacher

E più dell’olandese che con il figlio d’arte in realtà non ha mai avuto nulla a che fare, ad applaudire Schumi Jr. è stato Sebastian Vettel, grande fan di papà Michael e ora mentore del 23enne.

“Sono stato molto felice per lui”, ha dichiarato ad ESPN. “Sul finale ho visto che stava chiudendo il gap da Max e in macchina mi sono messo ad incitarlo. Era da tanto che meritava di entrare in top 10 ed è grandioso che ci sia riuscito”.

Per un attimo il driver Aston Martin ha addirittura creduto nel sorpasso. “Pensavo potesse passarlo, ma la Red Bull era troppo veloce. E’ stato comunque divertente seguire la loro battaglia, specialmente alla curva 15, alla 6 e giù verso il Wellington Straight. In certe zone sembravano appaiati”, ha aggiunto eccitato dal ruota a ruota.

Le quattro lunghezze che gli hanno consentito di diventare diciassettesimo della generale, hanno mandato in visibilio pure le sua famiglia. Mamma Corinna si è messa ad abbracciare tutti nel box della Haas, emozionata e finalmente libera da un peso. Allo stesso modo la sorella del #47 Gina Maria, armata di champagne, ha salutato in stile podio questo esito insperato nel bel mentre il fratello veniva intervistato. Una bolla di serenità che segue un periodo duro. Che possa aver ragione il team principal della scuderia a stelle e strisce Gunther Steiner, convinto che Mick non avesse bisogno di altro che di un piccolo bottino per togliersi ansie e tensioni? Il primo test in questo senso sarà già il prossimo weekend al Red Bull Ring.