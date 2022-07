Cosa è successo a Verstappen? Max vuota il sacco a fine gara

Lo start del GP di Silverstone sembrava poterlo premiare ed invece Verstappen ha tagliato il traguardo soltanto in settima posizione.

Lo spunto al via era stato dei suoi, motivo per cui, presa immediatamente la leadership della gara Max Verstappen aveva dato l’idea di poter vincere quasi a mani basse nel Regno Unito. Ed invece, una presunta foratura con conseguente danno al fondo, lo ha costretto ad una sosta extra che lo ha fatto scivolare indietro.

Alla fine neppure la Safety Car fatta entrare in pista per il guasto verificatosi sull’Alpine di Esteban Ocon lo ha aiutato e al traguardo è giunto settimo.

Verstappen prova a guardare al bicchiere mezzo pieno

Analizzando la sua prova, il campione del mondo ha rivelato di non aver individuato il problema mentre era alla guida.

“In realtà non avevo bucato“, ha riconosciuto a caldo. “Ho colpito un detrito ed ho chiesto al team di controllare la macchina. Dopo qualche curva ho perso tantissimo ritmo, dunque ho pensato fosse successo qualcosa perché non avevo più grip e nei tratti più rapidi l’auto pareva danneggiata”.

“Il cambio gomme non ha migliorato la situazione”, ha aggiunto frustrato per non aver potuto lottare almeno per la top 3. “Non appena arrivato al parco chiuso ho guardato la monoposto e ho visto che il fondo ed era totalmente distrutto sia a destra, sia a sinistra. Ecco la ragione della mancanza di downforce. E’ stata una sofferenza“.

Ma siccome la fortuna aiuta gli audaci, il driver di Hasselt ha fatto coincidere la propria giornata no, con l’ennesimo pasticcio del box Ferrari ai danni di Leclerc, suo principale rivale per il titolo. “Abbiamo limitato i danni“, ha considerato sollevato. “Ovviamente avrei voluto ampliare il mio vantaggio, ma la stagione è ancora molto lunga e, come abbiamo constato questa domenica, può succedere qualsiasi cosa. Per quanto ci riguarda non dobbiamo abbassare la guardia e sperare di avere la sorte dalla nostra nella prossima corsa“, ha concluso.

Dopo dieci eventi l’olandese resta leader della generale con 181 punti contro i 147 di Perez e i 138 di Charles.