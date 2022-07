Ferrari, Binotto esalta Sainz e annienta Leclerc: fan inferociti

II team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha spiegato il motivo della strategia della Rossa. L’ingegnere di Losanna ha anche parlato di Mercedes.

E’ andato in archivio il decimo appuntamento della stagione con la vittoria di Carlos Sainz, la prima della sua carriera, davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton. La Scuderia modenese ha festeggiato il successo sul territorio inglese, ma se da una parte il madrileno ha vinto, dall’altra Leclerc ha chiuso quarto, perdendo una occasione ghiotta, considerati i problemi di Max Verstappen.

L’olandese ha chiuso al settimo posto della classifica, tenendo nella graduatoria generale il monegasco a ben 43 punti. Avrebbe potuto essere una doppietta per la Ferrari e, invece, si è trasformata nell’ennesimo calvario per Charles. Il pilota ha dato tutto, rimontando sino alla prima posizione con una tenacia e una aggressività straordinaria. Il Principe di Monaco non è stato chiamato ai box, al momento dello stop forzato di Esteban Ocon, ed è stato lasciato con le gomme bianche usurate. Il giovane ha dimostrato intelligenza, rallentando molto per consentire agli strateghi della Rossa di decidere.

Leclerc avrebbe potuto cambiare le mescole e montare le rosse come tutti gli altri top driver e, invece, non ha avuto la possibilità di difendersi dal suo compagno di squadra, né con Perez e né con Hamilton. E’ scivolato così in quarta posizione, incalzato anche da Alonso. Un regalo enorme a Verstappen che, nonostante tutti i guai, è uscito dall’abitacolo con un ancora un bel vantaggio sui piloti della Ferrari. Binotto non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto con Leclerc, andando nel dopo gara a chiedergli di mantenere la calma.

Le parole di Binotto

Binotto ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Mi fa piacere per Sainz, ha fatto un bellissimo weekend con la pole di ieri. E’ stato costante oggi ancora una volta e ha ottimizzato. E’ stato al massimo di quello che poteva e alla fine per lui è una vittoria meritata, quindi contenti e poi una vittoria per noi qui a Silverstone sul territorio inglese non sia scontata. Era importante per noi tornare a vincere e ci siamo tornati qui a Silverstone”.

Dopo i complimenti all’alfiere spagnolo, Binotto ha dichiarato su Leclerc: “Bisogna essere molto soddisfatti, intanto stava vincendo a pochi giorni dalla fine, se non fosse stato per la Safety Car, ne parlavamo anche prima, Ocon poteva trovare un posto migliore dove fermarsi, però stava vincendo, stava andando bene, stava correndo forte e ha fatto un garone anche per come si è battuto in partenza. Poi dopo dimostra che valore ha e quindi bisogna vedere anche quell’aspetto lì. Un quarto posto strameritato da parte sua. Sicuramente oggi forse si poteva far di più, l’amarezza in bocca però frutto di circostanze esterne”.

L’ingegnere ha aggiunto: “Un doppio pit stop non ci stava perché non c’era abbastanza distanza tra le due vetture quindi se noi avessimo fermato entrambe le vetture, in quel caso Carlos avrebbe perso ulteriori posizioni su chi lo stava seguendo. Quindi dovevamo decidere di fermarne solo uno. A quel punto abbiamo scelto di fermare Carlos per due motivi: il primo perché Charles in quel momento è in testa e quindi investendo mantiene la testa e questa è una cosa importante e secondo perché aveva le gomme più fresche dei due. Carlos si sarebbe, comunque, ritrovato alle sue spalle in qualche modo per una ripartenza immediata e una protezione in meno nelle prime curve. Quindi così abbiamo deciso e speravamo in un degrado maggiore delle soft negli ultimi giri che avrebbe permesso a Charles di rifarsi e guadagnare posizioni perse e così non è andata, ma siamo razionali, non è che in quel momento abbiamo fatto caso”.

In merito alla prossima tappa il team principal ha dichiarato: “Andiamo a Spielberg per vincere, speriamo di togliere altri punti a Red Bull. La Mercedes sta portando auto nuove ad ogni weekend. Come faranno a gestire il budget cap non lo so. Complimenti a loro”. Un tono sarcastico ma che la dice lunga sulla attuale situazione in cui versa il circus,