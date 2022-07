Sainz alleato di Leclerc: Binotto conferma la “strategia” Ferrari

Binotto esulta per la pole di Sainz e spera di vedere una grande Ferrari nella gara di F1 a Silverstone: bisogna battere la Red Bull.

Nelle particolari qualifiche di Silverstone, caratterizzate da pista bagnata, è stato Carlos Sainz ad aggiudicarsi la pole position. La prima da quando corre in Formula 1. Adesso il suo sogno è quello di completare l’opera vincendo anche la gara, cosa che non gli è mai riuscita finora.

Il pilota spagnolo sta progressivamente migliorando il suo feeling con la Ferrari F1-75 e spera di poter conquistare il bottino pieno in Inghilterra. Non sarà semplice, Max Verstappen partirà al suo fianco e gli darà subito filo da torcere. Charles Leclerc scatterà terzo e cercherà di approfittare della bagarre per beffare entrambi al via.

Sarà una corsa lunga e tutto può succedere. Da vedere anche se ci sarà il fattore pioggia a condizionarla. In teoria dovrebbe esserci il sole, ma esiste comunque una percentuale (seppur bassa) che si verifichino delle precipitazioni. Non rimane che attendere le ore 16 italiane (15 in Gran Bretagna) per capire che sviluppi avrà il GP.

F1 GP Silverstone 2022: Binotto parla di qualifiche e gara

Mattia Binotto ha così parlato a Sky Sport F1 della pole position conquistata da Sainz a Silverstone: “È stato bello e siamo tutti felici. Se la meritava, è da tanto che la cercava ed è arrivata in condizioni difficili. Ha sempre più fiducia con la vettura e probabilmente la calma lo ha portato a fare quel giro. La lucidità che ha avuto gli ha fatto meritare la pole”.

Il team principal Ferrari è contento dei progressi che sta facendo il driver madrileno: “Sta migliorando gara dopo gara. In Canada in qualifica aveva esagerato, invece qui ha saputo aspettare e questa calma ha pagato. Bravo, ha fatto un lavoro mentale di approccio al weekend e alla qualifica per raccogliere il massimo”.

Binotto non è spaventato dalla Red Bull, che comunque si è confermata fortissima pure in Inghilterra: “Max molto veloce e molto forte, anche in FP3 sull’asciutto. Abbiamo lottato per ottenere il meglio. Abbiamo fatto P1 e P3, con Charles che ha fatto anche un errore e poteva fare un ottimo giro. Abbiamo dimostrato che la macchina c’è in tutte le condizioni”.

L’ingegnere italiano ammette che Leclerc avrebbe potuto anche prendersi la pole position senza l’errore nell’ultimo time-attack, ma può riscattarsi in gara: “Sono convinto che è frustrato e arrabbiato, il suo forse era un giro da pole. Peccato, perché è dietro a Verstappen il suo rivale. Però la gara è lunga e sarà importante gestire le gomme, soprattutto quelle anteriori”.

Difficile gestire la voglia di Leclerc di superare subito Verstappen? Binotto risponde così: “Non sarà complicato. Il suo obiettivo è stare davanti a Max, il compagno di squadra lo può aiutare. Tutti i punti che potrà prendere Carlos sono poi punti tolti a Verstappen, questo è lo spirito col quale affrontare la gara”.

Vedremo se la Ferrari riuscirà a lasciare Silverstone con dei distacchi ridotti sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Appuntamento alle ore 16 per la gara.