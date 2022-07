F1, Verstappen favorito a Silverstone? La Ferrari deve rischiare tutto

Max Verstappen è stato beffato da Sainz nelle qualifiche della F1 a Silverstone, ma anche secondo i media italiani sarà della partita.

Il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a regalare emozioni e spettacolo, con la F1 che ha richiamato a Silverstone oltre 400 mila spettatori, un numro da record assoluto. Davanti a tutti partirà ancora una volta la Ferrari, con Carlos Sainz che ha ottenuto la prima pole position in carriera dopo sette anni e mezzo dal proprio debutto nel Circus.

Si tratta della prima partenza al palo per uno spagnolo dai tempi di Fernando Alonso, che ottenne l’ultima pole in Germania nel 2012, proprio sotto l’acqua ed al volante della Ferrari, vincendo poi anche la gara della domenica. Tanto per continuare a rispolverare statistiche, erano esattamente dieci anni, ovvero proprio da quel giorno, che la Ferrari non risultava la più veloce al sabato sotto la pioggia, condizione che recentemente ha sempre sofferto.

La Ferrari ha messo Sainz davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, i quali, solitamente, fanno una netta differenza rispetto ai compagni di squadra. Carlitos è stato bravo e fortunato, visto che il monegasco si è andato a girare in uscita dalle Becketts proprio nel giro decisivo, compromettendo anche il tentativo del campione del mondo che ha dovuto alzare il piede per via della bandiera gialla.

In questa F1, i colpi di scena non sono mai finiti, visto che la pole dell’olandese appariva ormai sicura, ma nel finale tutto è cambiato. L’impressione è che con la pioggia la Ferrari abbia avuto un bel jolly da giocare, perché le ultime prove libere con l’asciutto avevano dimostrato una superiorità netta della RB18.

Con ogni probabilità, il Gran Premio verrà disputato proprio in condizioni adatte per gomma slick, quindi Verstappen può pensare di passare agevolmente a condurre le danze. Tuttavia, la Scuderia modenese è consapevole di non poter più sbagliare, vista la situazione di classifica che è ormai disperata. Per questo sarà fondamentale il lavoro di Sainz al via, che dovrà fare di tutto per tenere dietro il campione del mondo.

F1, ecco cosa ne pensano i quotidiani italiani

Il mondiale di F1 è vicino al giro di boa e la pioggia di ieri potrebbe essere stato una sorta di segnale per la Ferrari, che di dover essere condannata a vincere in quel di Silverstone. La Red Bull dotata degli aggiornamenti tecnici è chiaramente la favorita per la gara da disputarsi in condizioni di asciutto, anche per via di una scelta aerodinamica che favorisce la gestione gomme.

Sulla Rossa c’è infatti un’ala posteriore più scarica, ma nonostante questo le velocità di punta sui rettilinei sono inferiori, con la RB18 che ne guadagna nel misto. “La Gazzetta dello Sport” ha esaltato la pole position di Carlos Sainz, la prima della sua carriera in F1, affermando che ora appare possibile anche la sua prima vittoria dopo oltre 150 tentativi non andati a buon fine.

“La Rosa” sostiene che la Ferrari sia stata la più veloce nei long-run del venerdì, ma c’è da dire che la Red Bull non era di certo al meglio delle sue potenzialità, sistemandosi del tutto per le ultime libere del sabato. Max Verstappen non è di certo il tipo che si accontenta pensando alla classifica del mondiale, e c’è da scommettere che andrà all’attacco sin dalla prima curva.

Il campione del mondo, alle interviste post-qualifiche, ha dichiarato che non rischierà il tutto per tutto dopo pochi metri, ma che è sicuramente fiducioso in una RB18 al top sul passo gara. L’appuntamento odierno è forse il più atteso di questa prima parte di stagione, perché la Ferrari ha fatto segnare la settima pole su dieci qualifiche, ma non vince ormai da quasi tre mesi. Occorre fermare l’astinenza con la massima urgenza e rilanciarsi.