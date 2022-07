Red Bull, adesso la RB18 ha una nuova sosia: ecco chi è (FOTO)

La Red Bull ha fatto scuola e c’è una monoposto che l’ha copiata dopo che lo aveva fatto anche l’Aston Martin in Spagna.

In casa Red Bull non si ferma lo sviluppo sulla strabiliante RB18, monoposto che nel corso della stagione si sta evolvendo di continuo. Dopo il pacchetto evolutivo principale, che era stato portato ad Imola, anche a Silverstone non mancano le novità per il team di Milton Keynes, la cui sede è lontana di appena una ventina di chilometri dal tracciato situato nel Northamptonshire.

I cambiamenti più importanti sono situati al posteriore, in particolare, nella parte bassa del cofano motore ed in quella terminale delle pance laterali. L’obiettivo principale è quello di raffreddare al meglio ed evitare problemi di temperature, che in questa stagione si sono verificati in diverse occasioni. Si vuole migliorare il flusso attraverso il passaggio nella zona dei radiatori, con una nuova uscita che ha una forma molto diversa rispetto alla versione utilizzata sino a Montreal.

L’obiettivo è quello di trovare una maggiore efficienza dal posteriore della monoposto. Dopo l’Halo si crea una sorta di marciapiede, con l’obiettivo di portare ad una sorta di snellimento del corpo vettura. Ricordiamo che da Silverstone, la Red Bull dovrebbe perdere ancora qualche chilo rispetto ai 4 kg eliminati ad Imola, con un incremento prestazionale previsto attorno ai 2-3 decimi.

La Ferrari, dal canto suo, sta lavorando soprattutto sulla rifinitura dei dettagli, così come accaduto nel supporto degli specchietti che ha preso spunto proprio dalla RB18. Per quanto riguarda la Mercedes, si vedono delle importanti modifiche all’ala anteriore, nella consapevolezza che questa monoposto non verrà abbandonata, per cercare di migliorarla e farla essere una buona base per quella della prossima stagione.

Il team di Christian Horner vuole dare un’ultima spallata alla Ferrari, che a Silverstone si ritrova davanti ad una sorta di ultima spiaggia. Un’altra sconfitta significherebbe l’addio definitivo alla lotta mondiale, visto che tra Max Verstappen e Charles Leclerc ci sono già 49 lunghezze in graduatoria generale. Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà fondamentale per molte squadre, anche per chi ha stravolto del tutto il proprio progetto.

Red Bull, ecco la rivoluzione portata sulla Williams

La Red Bull RB18 ha fatto scuola, con l’Aston Martin che ne aveva copiato tutta la zona delle pance in occasione del Gran Premio di Spagna. Prima di Silverstone si era parlato di un pacchetto aerodinamico molto importante per la Williams, che poteva garantire addirittura un secondo di miglioramento a livello prestazionale.

Va sottolineato che le novità sono a disposizione soltanto di Alexander Albon, essendo messo meglio in classifica, mentre per Nicholas Latifi arriverà dopo l’Austria, probabilmente in Francia. La Williams rivista è praticamente una copia della Red Bull, un bello smacco anche alla Mercedes nella zona delle pance.

La monoposto del team di Grove era infatti simile alla freccia d’argento per via del concetto no sidepod, che però è stato accantonato non avendo portato i risultati sperati. La Williams ha spiegato che i sidepod sono stati ridisegnati per fornire un migliore equilibrio tra le capacità di raffreddamento e la capacità di gestire i flussi d’aria che scorrono sulla parte anteriore dell’auto. Le nuove pance laterali hanno lo scopo di fornire al team un maggiore controllo sui flussi d’aria che vengono condotti nella parte posteriore dell’auto.

Oltre ai sidepod, ci sono anche altre novità per la monoposto affidata solo e soltanto ad Albon, che fanno parte del primo importante aggiornamento della stagione di Williams. Ci sarà infatti una nuova ala anteriore, ma anche il fondo è stato profondamente rivisto per questo appuntamento. Ancora una volta, tutto questo viene fatto per dirigere i flussi d’aria nella parte posteriore dell’auto in modo più efficiente. Il lavoro delle squadre prosegue a spron battuto, nel tentativo di guadagnare terreno sugli altri.