F1, Ferrari unica speranza contro Verstappen? L’ex campione dice la sua

Max Verstappen è in fuga in questo mondiale di F1, seguito da Sergio Perez e Charles Leclerc. Ecco il parere dell’ex campione.

La nuova F1 non ha cambiato poi troppo i valori in campo. La Ferrari è l’unica sfidante abbastanza credibile per la Red Bull, anche se tra grossolani errori di strategia e guai di affidabilità le speranze di vincere il titolo mondiale stanno diventando sempre più ridotte, gara dopo gara.

Da Barcellona in poi, l’obiettivo è sempre stato quello di riscattare i problemi del fine settimana precedente, continuando, tuttavia, a trovare soltanto ulteriori delusioni. La RB18 è diventata quasi perfetta, con Max Verstappen che dopo i ritiri di inizio anno sta acquisendo sempre più certezze, prendendo il posto di Lewis Hamilton come nuovo padrone della F1.

Il campione del mondo sembra avere a disposizione tutte le carte in regola per aprire un nuovo ciclo, visto il rinnovo contrattuale che lo legherà al team di Milton Keynes sino al 2028. Difficilmente, nel passato, si ricordano accordi così lunghi, ma c’è da dire che Verstappen sta facendo delle cose straordinarie, alla faccia di chi lo accusa ancora di aver rubato il titolo ad Hamilton lo scorso anno.

La Mercedes non è in grado di combattere con i due top team, anche se dalla sua ha un grande vantaggio che corrisponde all’affidabilità. George Russell è infatti vicinissimo a Charles Leclerc in classifica, e la dimostrazione è il fatto che paga solo 15 punti dal monegasco (un terzo posto), nonostante una monoposto che spesso è stata di quasi un secondo al giro più lenta rispetto alla Ferrari.

Come si temeva in inverno, non basta una macchina veloce per poter pensare di battere i migliori. Occorre, infatti, che tutti gli ingranaggi funzionino alla perfezione, dalle strategie all’affidabilità. Altrimenti, si rischia davvero di fare delle brutte figure, come già accaduto quest’anno in troppe occasioni. Un altro grave problema è quello dei pit-stop, che dopo i netti miglioramenti visti nelle prime tappe stanno tornando sugli standard del passato.

F1, Hakkinen lancia Verstappen verso il titolo

La Ferrari, come detto, è l’unica che può sperare di competere contro Max Verstappen. La F1 è un mondo che sa essere molto crudele, e questa cosa l’hanno sperimentata in passato i compagni di squadra del neo-campione del mondo. Sergio Perez aveva iniziato molto bene la stagione, e dopo la vittoria di Monaco si era avvicinato tantissimo all’olandese in classifica mondiale.

Tuttavia, il figlio di Jos lo ha ricacciato indietro con le prodezze di Baku e Montreal, dove Checo si è anche dovuto ritirare per un guasto al cambio, ripiombando a -46 nel mondiale. Mika Hakkinen, in un video pubblicato sulla sua rubrica su “Unibet“, ha fatto capire che il buon Perez non ha alcuna speranza contro il campione di F1.

“La Red Bull non è riuscita a raggiungere il massimo a causa di alcuni guai. All’inizio hanno avuto dei problemi tecnici. Ma Verstappen è riuscito a mantenere la calma, anche se alcuni dei suoi messaggi radio erano piuttosto duri. Non ha necessariamente scelto le sue parole con attenzione. Ha chiesto con insistenza alla squadra di trovare soluzioni valide ai problemi. Ma Max ha mantenuto la calma. Si fida della macchina e della squadra. Hanno trovato costanza nei loro risultati. Ha fatto davvero un ottimo lavoro come prima. È super talentuoso ed ha fatto un buon lavoro“.

“Non credo che Perez possa dargli fastidio per il titolo. Con queste nuove macchine si trova molto meglio in fase di frenata, ma Max è il numero uno in Red Bull e le cose difficilmente cambieranno. A Checo manca la costanza per essere ai livelli di Verstappen, si vede che tra i due c’è una certa differenza, anche se resta un pilota che può portare degli ottimi risultati. Sono una squadra molto ben assortita“.