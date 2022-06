Marquez ha combinato il “guaio”? La rivelazione incredibile su Rins

Sembra ormai fatta per il passaggio di Alex Rins al team di Lucio Cecchinello. E a rivelarlo è stato un suo connazionale sui social.

Non è un’annata felice questa per Alex Rins. Lo spagnolo, che nel 2020 ha visto trionfare il compagno in Suzuki Joan Mir, già lo scorso anno era chiamato a un pronto riscatto ma invece ha mancato clamorosamente l’appuntamento, facendo sorgere qualche dubbio negli addetti ai lavori sulle sue reali potenzialità. Quest’anno invece, con due podi nelle prime quattro gare, sembrava finalmente aver dato una sterzata dopo un periodo davvero buio. Tanto che si parlava di un possibile inserimento suo e della Suzuki nella corsa al titolo.

Invece ecco la mazzata dell’annuncio del ritiro a fine stagione della casa giapponese, alle prese con una crisi finanziaria che non gli permette di continuare il suo impegno nella MotoGP. Una notizia questa che ovviamente ha sconvolto sia Rins che Mir, che si sono subito messi sul mercato per cercare disperatamente una moto per il prossimo anno.

Rins e quegli indizi dati da lui e da Marquez

All’ex campione del mondo son ostate recapitate diverse offerte e ora dovrebbe decidere. Mentre Alex Rins invece, tra i più preoccupati da questo appiedamento improvviso subìto dalla Suzuki, sembra aver ormai trovato una nuova casa pronta ad accoglierlo. Si era parlato di Aprilia, ma anche di Honda e Ducati pronte ad accoglierlo, ma solo nelle ultime ore il quadro è diventato più chiaro. E per merito di chi non ti aspetti, ossia Marc Marquez.

L’iberico, fuori per l’ennesima operazione, speriamo quella risolutiva, al braccio destro infortunatosi a Jerez a inizio 2020, ora ha più tempo da dedicare agli allenamenti ma anche ai social. Nelle scorse ore è stato ufficializzato il passaggio del fratello Alex il prossimo anno al Gresini Racing su una Ducati GP22 con la quale il più giovane della famiglia Marquez spera di poter tornare ad alti livelli. Al suo fianco avrà Fabio Di Giannantonio, segno dunque che Enea Bastianini sembra ormai promesso alla Ducati ufficiale.

Quindi con l’addio di Alex rimane un posto vacante in Honda LCR, moto che andrà nelle mani di Alex Rins. Non è ufficiale, infatti si aspetta Silverstone per la firma sul contratto con Lucio Cecchinello, ma il pilota di Barcellona ha già ammesso ad Assen, domenica scorsa, che sarebbe andato in vacanza “più serenamente” sapendo che il suo futuro è già deciso e che mancano solo pochi dettagli: “E’ più o meno fatto. Non c’è niente di ufficiale. Sono contento perché è un progetto molto bello”. Ma a svelare il tutto è stato poi proprio Marc Marquez, che ad alcune foto del weekend di Rins seguito dal fratello ALex sulla Honda LCR ha scritto così al connazionale: “Non so perché, ma nelle tue ultime foto che hai pubblicato, la moto del Team LCR appare sempre lì”.

Un indizio di mercato quindi? Pare proprio di sì. Come se fosse il segreto di Pulcinella. Rins dunque ripartirà da Honda per provare a rilanciare la sua carriera che finora è stata avara di grandi soddisfazioni. Ma il potenziale c’è. E vedremo se tornerà a mostrarsi al 100%.