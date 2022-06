MotoGP, arriva la grande rinuncia ad Assen: “Troppo dolore”

In MotoGP arriva una grande defezione per il GP di Assen. Il pilota a quanto pare prova troppo dolore per continuare a correre.

La stagione 2022 continua a non regalare sorrisi a Pol Espargarò, pilota della Honda che ha chiuso la prima giornata di prove libere al 18° posto. Sabato mattina è arrivata la notizia ufficiale che non proseguirà nel GP di Assen, a causa di un problema alle costole rimediato dopo la caduta nel venerdì del Sachsenring. Ritornerà sulla sua RC213V dopo la pausa estiva, in vista del GP di Silverstone in programma agli inizi di agosto.

A darne notizia è il team Repsol Honda con un comunicato diramato sui social poco prima delle FP3. “Da quando è caduto nelle FP1 del GP di Germania, Pol Espargaró ha provato a recuperare ed essere al meglio per l’11° round del Motomondiale. Dopo la seconda sessione di prove libere del venerdì, Espargaró ha continuato ad avvertire molto dolore. Di conseguenza,non si sente in grado di gareggiare su una MotoGP e, insieme al team Repsol Honda, ha scelto di rimanere fuori dalla gara di Assen”.

MotoGP: Pol Espargarò ritornerà a Silverstone

Il bagnato delle FP1 aveva attutito il dolore, ma quando ha montato le gomme da asciutto ha iniziato ad avvertire difficoltà a domare la sua moto. Già al termine del venerdì era presumibile che avesse dato forfait, ma ha atteso fino a sabato mattina prima di dare l’annuncio definitivo. “Sul bagnato siamo riusciti a guidare in maniera decente – ha detto Pol Espargarò al termine della prima giornata ad Assen -. Non ho sentito molto dolore, quindi sono riuscito ad andare veloce e finire terzo. Nel pomeriggio ho guidato bene sull’asfalto bagnato, ma non appena si è asciugato i problemi sono divenuti un problema”.

Stamane il minore dei fratelli Espargarò ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Dazn “La costola mette un po’ di pressione sul mio polmone ed è difficile per me respirare e parlare. Per salire su queste moto bisogna essere perfetti e io non lo sono in questo momento”, ha aggiunto il pilota ufficiale della Honda. “Faccio fatica riprendere fiato e fa molto male. Spero che, con un po’ di antinfiammatorio, domani possa stare un po’ meglio”.

Per fortuna ha davanti a sé cinque settimane di stop e ha tutto il tempo per recuperare e ritornare al meglio nel prossimo round del Mondiale in Inghilterra. “C’è una pausa dopo questa gara e questo mi aiuterà. Per me è importante essere sulla moto”. Una stagione difficile per il pilota catalano che nelle prossime settimane potrebbe annunciare il ritorno in sella alla KTM del team Tech3.