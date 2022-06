MotoGP Assen: orari tv e streaming su Sky Sport e TV8

MotoGP Assen 2022: il programma con gli orari della diretta tv e streaming su Sky Sport e TV8 del Gran Premio d’Olanda al TT Circuit.

Archiviata la gara al Sachsenring, la MotoGP è pronta a tornare subito in azione ad Assen. Sarà l’ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva, poi bisognerà attendere il weekend 5-7 agosto a Silverstone per rivedere il campionato.

Fabio Quartararo ha vinto la recente corsa in Germania e quella precedente in Catalogna, dunque punta a fare tris per allungare ulteriormente in classifica. È il favorito d’obbligo in Olanda, dove ha vinto nel 2021 e dove la sua Yamaha M1 sulla carta dovrebbe trovarsi molto bene.

Aleix Espargarò con l’Aprilia è secondo a 34 punti di distacco e per provare a mantenere viva la corsa al titolo cercherà di arrivare davanti al francese. Attenzione anche al suo compagno di squadra Maverick Vinales, che per il mondiale è ormai fuori dai giochi ma che al TT Circuit può fare molto bene. Un anno fa fece pole e secondo posto con la Yamaha, inoltre al Sachsenring ha mostrato netti passi avanti con la RS-GP.

Chiaramente anche i piloti Ducati vorranno dire la loro, ma la classifica dice che è improbabile una rimonta su Quartararo. Troppi i punti di distanza accumulata. I maggiori rimpianti li ha certamente Francesco Bagnaia, che era dato tra i favoriti per la corona iridata e dopo il ritiro in Sassonia è scivolato a 91 punti da Quartararo.

MotoGP Assen 2022: orari diretta tv e streaming di Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il TT Circuit è lungo 4,542 chilometri ed è costituito da 18 curve, 12 a destra e 8 a sinistra. Si tratta di una pista guidata e molto tecnica, ci sono diversi curvoni veloci e cambi di direzione. È stretta e c’è un unico vero rettilineo da 500 metri. I freni non sono particolarmente impegnati.

Assen è sempre stata denominata l’Università delle due ruote, però le importanti modifiche effettuate nel 2006 hanno le hanno fatto perdere le caratteristiche di tracciato veloce e più di qualche pilota ha storto il naso. Però i cambiamenti sono stati motivati da ragioni di sicurezza e comunque il GP d’Olanda rimane un evento molto apprezzato. Attenzione alla variabile meteo, non bisogna escludere piogge che possono condizionare il weekend di gara.

Il pilota più vincente di sempre ad Assen è Angel Nieto, trionfatore ben quindici volte. Una in più di Giacomo Agostini, che ha recentemente festeggiato gli 80 anni. Valentino Rossi si è fermato a dieci e proprio al TT Circuit ha ottenuto il suo ultimo successo in MotoGP, nel 2017.

Per seguire in diretta tv il GP d’Olanda bisogna sintonizzarsi su Sky Sport MotoGP. Per la live streaming invece saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno solo le differite di Qualifiche e Gara. Da segnalare che, oltre alle tre classi principali del Motomondiale, in questo fine settimana ci sarà in azione anche la MotoE.

Venerdì 24 giugno 2022

8:25-8:45 FP1 MotoE

9:00-9:40: FP1 Moto3

9:55-10:40: FP1 MotoGP

10:55-11:35 FP1 Moto2

12:35-12:55 FP2 MotoE

13:15-13:55 FP2 Moto3

14:10-14:55 FP2 MotoGP

15:10-15:50 FP2 Moto2

16:50-17:20 Qualifiche MotoE

Sabato 25 giugno 2022

9:00-9:40 FP3 Moto3

9:55-10:40 FP3 MotoGP

10:55-11:35 FP3 Moto2

12:35-13:15 Qualifiche Moto3

13:30-14:00 FP4 MotoGP

14:10-14:50 Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 Qualifiche Moto2

16:15 Gara 1 MotoE

Sabato 26 giugno 2022

9:00-9:10 Warmup Moto3

9:20-9:30 Warmup Moto2

9:40-10:00 Warmup MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

15:30 Gara 2 MotoE