Morbidelli criticato da Bastianini e penalizzato ad Assen: il motivo

Giornata non facile per Morbidelli ad Assen, dove ha commesso delle irregolarità ed è stato punito: si è anche preso critiche da Bastianini.

Non è iniziato nel migliore dei modi il Gran Premio d’Olanda per Franco Morbidelli. Oltre ad aver chiuso solo con il diciottesimo tempo nella classifica combinata FP1-FP2, è arrivata anche una penalità che dovrà scontare in gara.

Gli steward della FIM lo hanno punito con una long lap penalty per essere stato lento in traiettoria, disturbando così un altro pilota per due volte nel corso della seconda sessione di prove libere. Nello specifico ha ostacolato Enea Bastianini e c’è stato anche il rischio di un pericoloso contatto.

La gara di Assen si complica ulteriormente per il rider del team Monster Energy Yamaha, già alle prese con le sue difficoltà in sella alla M1. Scontare una long lap penalty condiziona sempre la gara di un pilota, soprattutto se deve farlo a inizio corsa.

MotoGP Assen 2022: Bastianini critica Morbidelli

Bastianini al termine della FP2 ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP e non ha nascosto la sua irritazione per la condotta di Morbidelli: “Franco per due volte di fila si è messo in mezzo, nonostante fosse andato sul verde e dunque il suo giro non sarebbe stato convalidato. Non ho capito perché abbia fatto una cosa del genere”.

Il team Gresini Racing ha presentato un reclamo e ha ottenuto ciò che voleva, ovvero la penalizzazione di Frankie. Il riminese ribadisce la sua posizione sull’episodio avvenuto in FP2: “In MotoGP e anche nelle altre categorie sono cose che non andrebbero fatte. La prima è andata bene, nella seconda ho rischiato di centrarlo in pieno in un punto in cui si va piuttosto forte. Non so se stesse pensando a qualcos’altro, però ha fatto una manovra al limite. Ho perso tanto, sarei stato in Q2 provvisoria”.

Il Bestia è convinto che la penalità sia corretta: “Sono sicuro che non l’abbia fatto apposta, però è giusto che venga penalizzato perché ha fatto una manovra pericolosa.”.

Il pilota romagnolo ha perso del tempo prezioso che gli ha impedito di essere in top 10 e dunque momentaneamente al riparo dal dover prendere parte alla Q1 delle Qualifiche. Però cerca di essere positivo: “Cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno. Sono andato abbastanza forte e sono tornato a divertirmi. Questa è la cosa più importante. Domattina le condizioni dovrebbero essere buone e cercherò di rifarmi per entrare in Q2”.

La speranza è che nella terza sessione di prove libere il meteo non regali brutte sorprese. Sulla carta dovrebbero esserci le condizioni per migliorare i tempi del venerdì. Chi è rimasto fuori dai primi dieci della classifica combinata provvisoria pregherà per non avere pista bagnata sabato mattina.