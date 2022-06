Hamilton campione di generosità: svelata la cifra che ha donato

Il Sunday Times ha reso nota l’incredibile somma che Hamilton avrebbe dato in beneficenza nel Regno Unito. Nessuno sportivo come lui.

Lewis Hamilton “man of the people”. Forte di sette titoli di F1 e di un patrimonio stimato di 350 milioni di euro, stando a quanto riporta il Sunday Times, solamente negli ultimi mesi ne avrebbe ceduti 23 per scopi benefici, ovvero quasi il 7% del totale.

Dunque, se la pista non gli sta dando le soddisfazioni che avrebbe voluto e immaginato , il 37enne potrà essere contento di altro. Il suo nome infatti, è stato inserito nella lista dei principali benefattori della Gran Bretagna. E i dati, non arrivano da un’inchiesta giornalistica, bensì direttamente dalla Charities Aid Foundation.

Hamilton piede pesante e grande cuore

Al primo posto della graduatoria figura l’imprenditore Chris Hohn che, con una fortuna di circa 3 miliardi di euro, nel 2021 ne ha donati 400 milioni. Il “nostro” campione della Mercedes, invece, è il quinto della lista, ma il primo tra gli atleti.

Il suo aiuto si è focalizzato sui temi a lui più cari, ovvero quelli che riguardano le categorie più deboli, come l’integrazione, la discriminazione e l’inserimento nel mondo del lavoro o nelle università di coloro che provengono da contesti sociali e culturali disagiate. Ma non solo Ham si è anche preoccupato per la salute e l’istruzione globale dei suoi connazionali.

In realtà non sorprende che l’inglese sia tanto attivo da questo punto di vista. Nel paddock è cosa risaputa e lui stesso non ha mai temuto di esporre pubblicamente, in un mondo lussuoso e viziato come quello della F1, le proprie idee relative a questioni etiche come il sostegno alle minoranze, il razzismo e l’ambientalismo. Visioni condivise dal collega e avversario in circuito Sebastian Vettel il quale sta portando avanti campagne, ad esempio, a favore della comunità LGBTQ.

Tornando alla speciale classifica, lo sport è presente anche in ottava piazza con il calciatore del Liverpool di origini egiziane Mo Salah. Con un conto in banca da 47 milioni di euro, recentemente ne ha ceduti circa 3, ovvero il 6% della sua ricchezza, perlopiù a sostegno della sanità messa a dura prova dalla pandemia.