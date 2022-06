F1 GP Canada Qualifiche: Verstappen in pole, ma Alonso dà spettacolo

Cala il sipario sulle qualifiche del Canada di F1 caratterizzate dalla pioggia. Come spesso accade sul bagnato, non sono mancate le sorprese.

Come l’FP3, anche la sessione di qualifica di Montreal si è disputata sull’acqua e con temperature autunnali.

Al semaforo verde, le Mercedes su full wet non perdono tempo. Russell è il primo a fermare il cronometro in 1’36″688, davanti ad Hamilton. Poco dopo è Verstappen a mettersi in fila il gruppo. La visibilità è scarsa, ma con il passare delle tornate il fondo va via via asciugandosi. Max gira sull’1’33.

Non mancano le sbavature alla luce delle condizioni difficili, in particolare errori per Norris e Ocon.

Verstappen, Alonso e Sainz, è la top 3 al termine del Q1. Eliminate le due Aston Martin, le Alpha Tauri di Gasly e Tsuonda e Latifi della Williams.

E’ già tempo di Q2. L’Alpine sembra in gran forma ed infatti Alonso segna un 1’30″910. A 10′ dalla fine errore per Albon che picchia contro le barriere alla curva 6, ma riesce a ripartire. Stessa sorte per Checo alla curva 3. Bandiera rossa visto che il messicano non è in grado di ripartire.

Al restart le condizioni sono nettamente migliori. E nuovamente è il campione del mondo a prendere subito la pista, seguito da Hamilton. L’inglese è il primo ad abbassare il riscontro cronometrico. Da lì è un continuo movimento in vetta alla classifica, con Verstappen che sembra avere la meglio con un 1’26″270.

Alonso strappa un 1’24″848 e passa al comando, ma Max lo beffa con un 1’23″746. Terzo Russell. Eliminati Bottas, Albon, Perez, Norris e Leclerc che non ha preso parte alla seconda fase.

Le fasi clou della qualifica della F1 in Canada

Riprende la caccia alla pole, con le Mercedes ad approfittare di ogni secondo utile. 1’24″006 per Russell, a precedere Ham.

Verstappen firma un 1’22″701, incalzato da Sainz. Tutti su intermedie per gli ultimi tentativi tranne Russell che azzarda con le soft, ma si gira.

Pole position per Max con un 1’22″299 davanti ad uno strepitoso Alonso e a un buon Carlos a sette decimi. Quarto Ham. Seguono le due Haas con Magnussen e Schumacher, sorprendenti su un fondo tanto insidioso. Molto bene anche Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, decimo.