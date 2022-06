Aleix Espargarò lancia la sfida a Bagnaia: ecco il potenziale dell’Aprilia

Aleix Espargarò aprirà la seconda fila del GP di Germania. Il pilota Aprilia crede di avere il passo per salire sul podio.

La sfida del Sachsenring non vedrà come principali attori solo la Ducati di Pecco Bagnaia e la Yamaha di Fabio Quartararo, ma anche la Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò che conferma l’ottimo stato di forma anche su una pista stretta e tortuosa come quella tedesca. 4° crono la termine delle qualifiche del GP di Germania, accusando poco più di un decimo di distacco dal poleman Pecco Bagnaia.

Anche nel passo gara non è male il pilota di Granollers che va alla ricerca della sua seconda vittoria stagionale o del quinto podio sfuggito per un banale errore al Montmelò, sul circuito di casa. “Non siamo lontani, il passo è molto simile fra i tre. Ho fatto un piccolo errore nelle FP4, sono caduto e ho perso un po’ il feeling nel quarto settore e non sono riuscito a lottare per la pole per un decimo”, ha dichiarato Aleix Espargarò ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine del Q2.

Aleix Espargarò… podio possibile

Nella quarta e ultima sessione di prove libere ha rimediato una caduta che ha interrotto la sua simulazione di gara, ma il feeling con la hard sembra ottimale e per domani si dice certo di poter dire la sua nel GP di Germania. 22 i punti che lo dividono dal leader di classifica Fabio Quartararo, l’obiettivo sarà finire davanti al francese e campione in carica per assottigliare il gap. “Il passo non è male, non ho potuto provare bene con la hard. Ma il passo era buono, anche se sarà fondamentale quanto cala la gomma negli ultimi dieci giri. Domani ci aspettiamo un caldo mostruoso e vedremo”.

Aprilia ancora una volta sta dimostrando di avere fiducia e motivazioni per credere nella lotta al titolo mondiale. Dopo le innovazioni portate nei scorsi Gran Premi, come la frizione in carbonio e la nuova specifica di motore, la Casa veneta ha portato una nuova carena aerodinamica per aumentare l’efficienza sui rettilinei e i flussi interni, con il raffreddamento delle componenti interne della RS-GP.

Un buon risultato in Germania sarebbe utile anche per dimenticare definitivamente l’errore commesso al Montmelò, quando ha lasciato il gas ad un giro dal termine, convinto che la gara fosse finita. “Sicuramente potrò fare altri errori ma quello non lo ripeto”, ha assicurato il pilota spagnolo del team Aprilia factory.