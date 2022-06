Valentino Rossi pronto alla sfida di Zandvoort: fissato l’obiettivo

Il GTWCE 2022 fa tappa a Zandvoort in questo fine settimana e Valentino Rossi è molto motivato: punta a dare continuità a quanto fatto in Francia.

La stagione 2022 di Valentino Rossi potrebbe aver subito una svolta. Nell’ultimo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe, il Dottore e il suo team hanno ottenuto un buon quinto posto nella 1.000 Km disputata al Paul Ricard.

In Francia il miglior risultato ottenuto finora dall’ex pilota MotoGP, affiancato dai compagni Frederic Vervisch e Nico Muller nella gara di endurance. In questo weekend il GTWCE fa tappa nei Paesi Bassi, a Zandvoort, e l’evento sarà valido per la Sprint Cup. Ci saranno due manche e certamente il pesarese vorrà confermarsi in ottima posizione.

Non ha mai gareggiato sulla pista olandese, ma ci ha svolto un test pre-campionato. Si tratta di un tracciato sul quale non è semplice superare dato che solo il rettilinei dei box è un punto sul quale poter guadagnare posizioni. Sarà molto importante fare delle buone qualifiche per evitare di ritrovarsi a compiere una difficile rimonta.

GTWCE 2022, Valentino Rossi vuole fare bene a Zandvoort

Rossi in questo weekend sarà affiancato da Vervisch nel team WRT, che schiera anche la coppia Vanthoor-Weers la quale si sta giocando la testa della classifica con il team Akodis ASP per il quale corre anche l’italo-svizzero Raffaele Marciello (leader della classifica piloti) con una Mercedes AMG GT3.

Valentino dovrà essere bravo ad adattarsi prima possibile alla pista di Zandvoort, sfruttando al meglio la sua Audi R8 LMS GT3. È molto carico per questo fine settimana: “Sono molto felice di correre a Zandvoort, perché ho trovato una pista fantastica quando abbiamo fatto una giornata di prove in inverno. È un circuito vecchio stile, molto tecnico e con vari saliscendi”.

La pista olandese gli è piaciuta quando l’aveva testata in inverno, adesso però si tratta di disputare due gare e tutto cambia. Però l’obiettivo è chiaro: “Vedremo quali saranno le nostre prestazioni con la configurazione sprint, ma con Fred e la squadra siamo pronti a compiere ulteriori passi avanti”.

Confermarsi in top 5 sarebbe un grande risultato per Rossi, è passato al Fanatec GT World Challenge Europe non per passare il tempo ma per cercare di essere competitivo. Andare sul podio per il momento è complicato, ma le sue performance sembrano in miglioramento. La gara endurance disputata al Paul Ricard ha rappresentato un buon segnale di progresso, ora vediamo a Zandvoort come andrà.